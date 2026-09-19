В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатпрезидентски двойки
Документите са регистрирани до 17:00 ч.
До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията на официалната си фейсбук страница. Подалите документи са:
1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент
2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент
3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент
4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент
5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент
6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент
7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент
8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент
9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент
10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент
11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент
12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент
13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент
14. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент
15. Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент
16. Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент
17. Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент