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В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатпрезидентски двойки

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатпрезидентски двойки
БТА

Документите са регистрирани до 17:00 ч.

До 17:00 ч. днес в Централната избирателна комисия (ЦИК) са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията на официалната си фейсбук страница. Подалите документи са: 

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

14. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

15. Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

16. Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент

17. Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

 

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