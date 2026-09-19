Южна Осетия избра президент, близък до Кремъл

Бившият руски федерален служител Марат Камболов спечели президентските избори в Южна Осетия, предаде ТАСС.

Сепаратисткият регион Южна Осетия се откъсна от Грузия по време на разпадането на бившия СССР в началото на 90-те години. По време на кратката война между Русия и Грузия през 2008 г. грузинските сили бяха прогонени от части от територията, която преди това те контролираха.

По информация на ТАСС Марат Камболов е спечелил президентските избори с 85,12 % от гласовете при обработени 99% от протоколите на избирателните секции. Избирателната активност е била 73%.

Камболов е от Северна Осетия - руска република, разположена от другата страна на планината Кавказ.

През май Южна Осетия и Русия подписаха договор за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, външната политика и политиката за сигурност и планираха да интегрират енергийните и транспортните си мрежи.

Шестдесет и еднагодишният Камболов преди е заемал висши позиции в държавните институции на руското правителство, включително в Министерството на образованието.

Руският президент Владимир Путин днес поздрави Камболов с телеграма, която бе публикувана на сайта на Кремъл.

В речта си след победата в столицата на Южна Осетия - Цхинвали, Камболов обеща да подобри жизнения стандарт на територията.

Южна Осетия е с население от около 50 000 души.