Беларус проведе военни учения край границата с ЕС

Беларус проведе военни учения в западната част на страната, близо до границата с Европейския съюз, предаде АФП.

Маневрите са продължили от вторник до петък, а целта им е била “засилване на способността на войските да защитават държавния суверенитет и териториална цялост”, според съобщение в Телеграм на беларуското Министерство на отбраната.

Ученията са включвали гранична отбрана, елиминиране на саботажни групи и противодействие и управление на дронове.

“Частите, действащи по границата, изпълниха мисиите си в съответствие с плана на ученията в комплексна и постоянно развиваща се среда и успешно завършиха възложените им задачи”, заяви беларуският генерал Вадим Суров, цитиран от министерството.

Беларус провежда най-малко по две големи военни учения всяка година с участието на съюзниците си, включително Русия, както и десетки по-малки регионални учения, припомня БТА.

През септември 2025 г. Русия и Беларус проведоха ученията “Запад-2025”, в които взеха участие близо 100 000 войници, включително и по границата с ЕС.

Държавите от НАТО също организират военни учения по границите с Беларус и Русия през последните години.