Теменужка Петкова: Защо помощта заради скъпите горива да не бъде за всички български граждани?

Защо помощта заради високите цени на горивата не е за всички български граждани, а само за определен кръг от хора? Този въпрос зададе бившият финансов министър Теменужка Петкова от ГЕРБ пред НОВА Нюз.

Според нея предлаганата мярка за предоставяне на т.нар. „инфлационен“ чек от 50 евро на хората с ниски доходи не е достатъчно добре таргетирана. Петкова смята, че няма гаранция, че средствата ще достигнат до най-нуждаещите се.

Петкова определи мярката като проинфлационна. Според нея вливането на допълнителни средства в обращение може да доведе до ново повишаване на инфлацията, вместо до трайно решение на проблема с високите цени на горивата.

Тя постави под въпрос отпадането на изискването за доказване на притежание на автомобил, за да бъде получена помощта.

„В момента, в който се преустанови изискването за предоставяне на документ, доказващ притежаването на такъв автомобил, въпросът е за какво ще бъдат използвани тези средства“, добави Петкова.

По думите ѝ през пролетта е имало подобна мярка, но тя е била обвързана с доказване на притежанието на автомобил, така че предоставената помощ да бъде насочена конкретно към разходите за гориво.

Петкова коментира и предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, като посочи, че към момента акцизната ставка за пропан-бутана, когато се използва за отопление от битови потребители, е нулева.

Бившият финансов министър определи помощта за земеделските производители като мярка, която не е нова. По думите ѝ част от акциза за използвания газьол от земеделските производители се възстановява от години.

Тя коментира и управлението на рафинерията в Бургас след смяната на особения управител. Според нея той работи в рамките на правомощията и задълженията, определени със закон.

Основната му задача, по думите ѝ, е да гарантира непрекъсваемостта на доставките на горива.

„Към този момент няма проблем с доставките на горива. И той работи в рамките на законовите правомощия, които са ясно дефинирани“, допълни още Петкова.

Относно новата методика за определяне на минималната работна заплата, тя заяви, че „такава методика на практика няма".

Бившият финансов министър заяви, че очаква повече информация и по договора с „Боташ“.