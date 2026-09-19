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ВАС прие за закъсняло искането за отстраняването на Борислав Сарафов

ВАС прие за закъсняло искането за отстраняването на Борислав Сарафов
БТА

ВАС остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов

ВАС прие за закъсняло искането за отстраняването на Борислав Сарафов.

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Причината е, че след подаването ѝ Сарафов е освободен като директор на Националната следствена служба и според съда така е постигнат търсеният от министъра правен резултат, предава БТВ.

Уточнява се, че ВАС остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу решение по т.3 от Протокол №15 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 13 май 2026 г. Със същото определение върховните магистрати прекратяват производството по административно дело №5631 от 2026 г.

С оспореното решение Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл.310, ал.3 изр.2 във връзка с чл.310, ал.1 от Закона за съдебната власт, не образува дисциплинарно производство по предложение на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов. В частта относно твърдените нарушения по т.1 и т.2 от предложението колегията приема, че е изтекъл шестмесечният срок от разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт, като не образува дисциплинарно производство и в останалата част от предложението.

 

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