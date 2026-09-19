Политическа (не)далновидност: България спечели „Евровизия“, но Сърбия може да вземе биса

Докато България се готви за президентски избори, партиите водят поредния политически спор, институциите още търсят кой да поеме отговорността, а погледът на туристическия сектор е насочен към домакинството на „Евровизия“, Сърбия вече подготвя как да превърне интереса към Балканите в туристически, икономически и политически дивиденти чрез EXPO 2027. Ще изпуснем ли отново този влак? Ще позволим ли Белград да използва по-далновидно международното внимание, спечелено от България, докато ние се задоволим с една блестяща телевизионна седмица?

България спечели „Евровизия“, но кой ще спечели от нейната популярност?

На 15 май 2027 година Бургас ще бъде пред камерите на света, а Белград ще отвори вратите на EXPO 2027 – тримесечно международно изложение с над 140 потвърдени международни участници, посветено именно на спорта и музиката.

Съвпадението предлага на България рядка възможност: да продължи телевизионния успех чрез национален павилион, туристически маршрути и целенасочена икономическа дипломация. Но има ли държавата подобен план? Кой ще го изработи? И защо, въпреки официалната покана от Сърбия още през 2024 година, България все още няма публично потвърдено участие, бюджет и концепция за национално представяне?

Докато София координира институции и процедури, Белград строи инфраструктура, подготвя международна програма и се позиционира като център на Балканите. Сърбия няма как да ни отнеме победата в „Евровизия“, но може да използва интереса, който тя ще създаде, по-далновидно от нас.

Тогава неудобният въпрос няма да бъде какво е направила Сърбия, а защо България отново е разпознала възможността едва когато вече е станало късно.

Една дата, две държави, две различни стратегии

На 15 май 2027 година България ще бъде домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа. Бургас ще посрещне изпълнители, делегации, журналисти, технически екипи и фенове, а името на страната ни ще достигне до многомилионна международна аудитория.

В същия ден Белград ще открие първото специализирано ЕКСПО, организирано на Западните Балкани.

EXPO 2027 ще продължи от 15 май до 15 август – 93 дни, през които сръбската столица ще приема политици, инвеститори, компании, международни организации, артисти, спортисти и милиони посетители. Предвидени са над 8000 прояви – конференции, концерти, изложби, спортни демонстрации, технологични презентации и национални дни на участващите държави.

Съвпадението на датите не е планирано от Белград. Периодът на ЕКСПО е определен, преди България да спечели „Евровизия“. Но темата на изложението звучи почти като естествено продължение на конкурса: „Игра за човечеството: спорт и музика за всички“.

Ще остави ли Сърбия тази възможност неизползвана? Едва ли.

Белград може да превърне церемонията по откриването в мащабен музикален спектакъл, да организира публични излъчвания на финала, да покани популярни изпълнители и да привлече медиите, които вече ще бъдат на Балканите. Може да създаде концерти, музикални форуми, тематични събития и туристически маршрути, които използват огромния интерес, създаден от „Евровизия“.

Това няма да бъде присвояване на българския успех. Ще бъде стратегическо използване на регионалния момент.

Една звездна вечер срещу 93 дни

Вечерта на 15 май вероятно ще принадлежи на Бургас. Телевизионният и дигиталният обхват на „Евровизия“ трудно може да бъде сравнен с церемония по откриването на международно изложение.

На следващата сутрин обаче конкурсът ще е приключил, а Белград ще разполага с още три месеца.

Сърбия ще има време да превръща вниманието в туристически посещения, бизнес срещи, инвестиционни контакти и дипломатическо влияние. България ще получи мощен медиен връх, но има ли стратегия какво да направи с него след последната песен?

Ще остане ли „Евровизия“ само великолепен спектакъл, след който сцената ще бъде разглобена, рекламните конструкции премахнати, а международните делегации изпратени? Или държавата ще създаде механизъм, чрез който интересът към България да продължи през цялото лято?

Сърбия вече строи своя отговор. България все още не е формулирала въпроса на държавно равнище.

България е поканена, но продължава да чака

Сръбското правителство е изпратило официална покана за участие на България още през ноември 2024 година. Това е потвърдено от Министерството на външните работи в отговор по Закона за достъп до обществена информация от 4 юни 2026 година.

След получаването на поканата МВнР е уведомило компетентните институции. Министерството на младежта и спорта е изразило готовност да бъде водещо ведомство и е участвало в предварителни координационни срещи.

Към 19 септември 2026 година не се открива публично обявено решение на Министерския съвет, с което България да е потвърдила участието си, да е определила национален генерален комисар, водеща институция, бюджет и изпълнителна структура.

Не се откриват и публично представена концепция за националната експозиция, обявена процедура за нейното разработване или конкретна информация как туристическият, културният и бизнес секторът ще бъдат включени.

България формално не е отказала участие. Към момента обаче страната не фигурира в официално публикувания списък на потвърдените международни участници и няма публично представен проект за национален павилион.

Колко време е необходимо за създаването на достойно национално представяне? Кога ще започне изборът на концепция и изпълнител? Колко ще струва прибързаното решение, ако отново всичко бъде оставено за последния момент?

При оставащи по-малко от осем месеца вече не говорим за обичайно административно забавяне. Говорим за риск България или да отсъства, или да се появи с набързо подготвено, формално и безлично представяне.

Парадоксът на българското отсъствие

България разполага с най-силната възможна история за EXPO 2027. Страната ще бъде домакин на „Евровизия“ точно в деня на откриването на изложението, чиято основна тема включва музиката.

Имаме олимпийски шампиони, спортни традиции, развитие в спортната медицина и рехабилитацията, международно разпознаваем фолклор и ново поколение изпълнители. Имаме технологични компании, университети, творчески индустрии, балнеоложки ресурси и туристически региони, които могат да бъдат представени пред държавни и бизнес делегации от цял свят.

Защо тези активи още не са събрани в обща национална концепция?

Отговорът вероятно се крие в познатия институционален лабиринт. Туризмът е отговорност на едно министерство, спортът – на друго, културата – на трето, икономическата дипломация – на четвърто, а подготовката на „Евровизия“ остава при БНТ и Бургас.

Коя институция отговаря за общия резултат? Кой ще свърже „Евровизия“, EXPO 2027, туризма и икономическото представяне на страната? Кой носи отговорност, ако възможността бъде пропусната?

Засега отговорът не е ясен.

Павилионът като продължение на „Евровизия“

Българският павилион в Белград може да бъде много повече от познатата витрина с туристически брошури, розово масло и клипове с планини, народни носии и кисело мляко. Голямата възможност е той да се превърне в естественото продължение на „Евровизия“ и в действащ туристически център на България през цялото лято на 2027 година.

Посланието е просто и разбираемо: „Видяхте България на екрана – сега я преживейте.“

Във вечерта на финала павилионът би могъл да се превърне във втори български център на конкурса – с пряко излъчване от Бургас, срещи с изпълнители, музикална програма и представяне на страната пред официалните делегации, медиите и международната публика в Белград.

А от следващия ден започва истинският тест: може ли зрителският интерес да бъде превърнат в реални пътувания?

Посетителят би могъл още на място да избере маршрут, да провери транспортните връзки, да получи конкретна оферта и да направи резервация. Красивото видео създава желание, но туристическият продукт започва там, където се появят цената, календарът, достъпността и лесната възможност за покупка.

Ще предложи ли България именно това? Или успехът отново ще бъде измерен с броя на посетителите, официалните срещи и раздадените рекламни материали?

От Белград към България

Географската близост е едно от най-силните ни предимства. За посетителите на EXPO 2027 България не е далечна дестинация, а логично продължение на пътуването им през Балканите.

Туроператори, авиокомпании, автобусни превозвачи, летища и хотели имат възможност да създадат готови маршрути от Белград през София и Пловдив към Бургас, Несебър и Созопол.

Сред възможните продукти са пакетът „От ЕКСПО до морето“, музикален маршрут Белград–София–Бургас, културно пътуване през Ниш, София, Пловдив и Несебър, както и програми, съчетаващи спортни събития с балнеология, възстановяване и спа туризъм в България.

Ще се появят ли директни или чартърни връзки между Белград и Бургас? Ще бъдат ли договорени общи продукти със сръбски и международни туроператори? Ще успее ли България да насочи към себе си част от милионите посетители на EXPO 2027?

Възможността съществува. Въпросът е дали подготовката ще започне достатъчно рано.

Международният гост рядко има желание сам да сглобява пътуването си, да съпоставя несвързани разписания и да резервира всяка услуга поотделно. Значително по-силен би бил общият туристически продукт – с транспорт, настаняване, събития, ясна цена и една точка за резервация.

Без координирани връзки, обща платформа и реални партньорства географската близост рискува да остане предимство само на картата.

Ще изчезне ли Бургас след финала?

Домакинството на „Евровизия“ може да даде на Бургас разпознаваемост, за която иначе биха били необходими години туристическа реклама. Но какво ще остане след последната песен, последните прожектори и последния самолет с чуждестранни делегации?

Част от визуалната идентичност, фен зоните и културната програма имат потенциал да продължат през целия летен сезон. Концерти с участници в конкурса, музикални уикенди, младежки фестивали и събития, посветени на културата на представените държави, биха превърнали „Евровизия“ от еднократна сцена в сезонен туристически продукт.

Павилионът в Белград може ежедневно да насочва вниманието към този календар. Така посетител на ЕКСПО през юни, юли или август ще получи конкретна причина да продължи пътуването си към Бургас и Южното Черноморие.

Тогава регионът няма да разчита единствено на кадрите и спомена от конкурса, а на жива програма, която удължава интереса, сезона и икономическия ефект.

Ако сцената бъде разглобена, комуникацията прекъсне, а марката изчезне веднага след финала, България ще е получила световно внимание, без да е изградила механизъм да го задържи.

Не е ли именно това моментът за създаването на дългосрочен бранд „Бургас – градът на „Евровизия 2027“? И защо той да не остане част от туристическата идентичност на града години след конкурса?

Павилион за бизнес, а не само за протокол

Националното участие в Белград може да излезе извън рамката на официалните церемонии, държавните делегации и протоколните снимки. Павилионът има потенциал да работи като реална платформа за туристическия и културния бизнес.

В него могат да се организират срещи с международни туроператори, авиокомпании, дигитални платформи, медии и организатори на събития. Българските хотели, летища, общини, спа комплекси, винени региони и фестивали могат да бъдат представени като части от един свързан национален продукт, а не като отделни участници без общ разказ и обща търговска цел.

Програмата би могла да обособи последователни тематични периоди за Черноморието, културния туризъм, здравето и спа услугите, спорта, планинските маршрути, виното и гастрономията.

Но какво ще стои зад всяка презентация – красива история или готова оферта? Ще има ли предварително подготвен график за бизнес срещи? Ще присъстват ли хора с правомощия да договарят маршрути, полети и партньорства? Или павилионът ще остане впечатляващ декор за официални снимки?

Истинският резултат се вижда в направените резервации, договорените маршрути, допълнителните транспортни връзки, сключените партньорства и реалните посещения в България. Броят на раздадените брошури може да запълни отчет. Не може да запълни самолет, хотел или туристически сезон.

Туристическият сектор не може да замести държавата

Бизнесът може да създаде пакети, да осигури леглова база и да приеме гостите. Туроператорите могат да разработят маршрути. Авиокомпаниите и превозвачите могат да предложат допълнителни връзки.

Но туристическият сектор не може сам да потвърди държавното участие, да назначи генерален комисар, да договори павилион или да осигури национален бюджет.

Това са решения на изпълнителната власт.

Всеки месец забавяне прехвърля повече работа в последния момент, повишава разходите и намалява качеството. Вместо прозрачен конкурс на идеи и професионална подготовка може отново да се стигне до спешни процедури, ограничено време и компромисно съдържание.

Кой ще поеме политическата отговорност за решението? Кой ще събере Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, икономическото и външното ведомство, БНТ, община Бургас и бизнеса около една обща цел?

Ако никой не го направи, България ще има събитие, но няма да има политика.

Политическата далновидност - точно когато е най-необходима

Политическата далновидност означава да разпознаеш стойността на едно съвпадение, преди то да се е превърнало в пропусната възможност.

Финалът на „Евровизия“ и откриването на EXPO 2027 в един и същи ден не са любопитен календарен факт. Те дават на България възможност да съчетае масова публика, културно влияние, туристически продажби и икономическа дипломация.

Защо тогава още няма публично обявено държавно решение?

Дали администрацията не вижда връзката между двете събития? Дали отделните институции са прекалено заети със собствените си процедури, за да погледнат общата картина? Или отново ще действаме едва когато сроковете започнат да изтичат и качественият избор бъде заменен от аварийна организация?

Далновидността не е да реагираш успешно в последния момент. Тя е да започнеш навреме.

Сърбия вече строи инфраструктура, създава международна програма и развива собствен разказ за региона. България все още не е потвърдила публично участие и национален павилион, чрез който може да продължи най-големия си музикален успех.

Кой ще вземе биса

На 15 май Бургас ще има световната телевизионна сцена. Белград ще има международните делегации и началото на тримесечна програма.

Коя държава ще извлече по-голяма полза няма да се реши само от рейтинга, аплодисментите или броя на гостите в деня на откриването. Ще се реши от това какво ще се случи след него.

Ще има ли България павилион в Белград, който да продължи историята на „Евровизия“? Ще могат ли посетителите на ЕКСПО да резервират пътуване до Бургас, Несебър, Пловдив, София и българските спа курорти? Ще бъдат ли договорени комбинирани маршрути, допълнителни полети и партньорства с международни туроператори?

Или след последната песен ще разглобим сцената, ще отчетем успешно домакинство и ще оставим други да превърнат вниманието към Балканите в туристически поток, сделки и влияние?

Сърбия няма да „открадне“ популярността на българската „Евровизия“. Ако останем извън EXPO 2027, ние сами ще ѝ предоставим възможността да я използва.

България може да получи една блестяща вечер. Белград ще разполага с 93 дни, за да превърне интереса към региона в реална полза.

Това е разликата между организирането на голямо събитие и провеждането на далновидна държавна политика.

Въпросът вече не е дали България има шанс. Въпросът е дали ще го разпознае навреме – или, след като спечелихме „Евровизия“, ще оставим Сърбия да вземе биса.