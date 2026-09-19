Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Сърбия започна подготовка за първата си АЕЦ, целта е да заработи след 2040 г.

Сърбия започна подготовка за първата си АЕЦ, целта е да заработи след 2040 г.

В момента властите проучват дали страната разполага с необходимите специалисти, законова и регулаторна рамка, подходяща електропреносна мрежа и възможности за финансиране

Сърбия официално започна първата фаза от подготовката за евентуално изграждане на атомна електроцентрала, съобщават местни медии.

Белград си е поставил за цел до средата на 2027 г. да установи дали страната има необходимите условия да развие собствена ядрена програма. При положително решение строителството може да започне около 2035 г., а първата централа да бъде въведена в експлоатация след 2040 г.

Важно е да се уточни, че Сърбия все още не строи атомна електроцентрала. Няма избрано място за нея, нито е взето окончателно решение за технологията и вида на реактора. В момента властите проучват дали страната разполага с необходимите специалисти, законова и регулаторна рамка, подходяща електропреносна мрежа и възможности за финансиране. Сред ключовите въпроси са и управлението на радиоактивните отпадъци и изборът на подходяща площадка.

Белград възстанови плановете си за ядрена енергетика през ноември 2024 г., когато отмени дългогодишната забрана за изграждане на атомни електроцентрали. Няколко месеца по-рано президентът Александър Вучич заяви, че страната разглежда възможността за изграждане на малки модулни реактори и посочи инвестиция от около 7,5 млрд. евро.

Оттогава Сърбия задълбочи сътрудничеството си с Франция и държавната енергийна компания EDF. Министерството на минното дело и енергетиката работи по програмата според методологията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Процесът е разделен на три основни етапа. Първо държавата трябва да оцени дали е готова да поеме дългосрочен ангажимент към ядрената енергетика. След това се преминава към конкретни проучвания за технологиите, местоположението и финансирането. Едва на третия етап може да започне реалното изграждане на централата.

Първата фаза обхваща 19 ключови области, сред които ядрената безопасност, законодателството, финансирането, човешките ресурси, електропреносната мрежа, опазването на околната среда и управлението на радиоактивните отпадъци.

Сръбското правителство вече е започнало работа по част от тези проучвания. Според министъра на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович EDF ще извърши четири от тях, докато за останалите се разглеждат компании с международен опит.

Паралелно с това се създава Национален орган за изпълнение на програмата за ядрена енергия (NEPIO), който трябва да обедини представители на различни държавни институции и експерти.

Един от основните проблеми пред Сърбия може да се окаже липсата на достатъчно квалифицирани кадри. Физикът и научен журналист Слободан Бубневич предупреждава пред N1, че необходимата експертиза не може да бъде изградена бързо и че са нужни години за обучение на ядрени инженери и специалисти.

По думите му Сърбия е разполагала с по-силна научна база в ядрената област в миналото, но десетилетията забрана за изграждане на атомни електроцентрали са прекъснали развитието на кадри и институции. Бубневич поставя под въпрос и прозрачността на процеса и настоява за по-широко участие на обществото.

След приключването на първата фаза предстои да бъдат разгледани конкретни площадки, технологии и модели за финансиране. Ще се проучват и възможностите за двустранно и регионално сътрудничество.

Засега 2035 г. не е фиксиран срок за започване на строителството, а цел, заложена в плановете на сръбското правителство. Реализацията на подобен проект зависи от резултатите от проучванията, наличието на финансиране, подготовката на специалисти и изграждането на необходимата регулаторна и институционална рамка.

Основният мотив на Белград е свързан с енергийната сигурност. Сърбия все още разчита до голяма степен на лигнитните въглища, но постепенно трябва да намалява ролята им в електроенергийното производство. На този фон правителството разглежда ядрената енергия като възможен източник на стабилно производство на електроенергия в бъдеща по-нисковъглеродна система.

Така Сърбия вече направи първата политическа крачка към ядрената енергетика, като отмени забраната за атомни електроцентрали и започна оценка на готовността си. До реалното изграждане на реактор обаче остават редица технически, финансови и регулаторни решения.

Още по темата

ЕС ще следи парламентарните избори в Сърбия

ЕС ще следи парламентарните избори в Сърбия

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Заради изборите: Фон дер Лайен ще посети Сърбия на по-късен етап

Студентската листа изпреварва Вучич преди парламентарните избори в Сърбия

Студентската листа изпреварва Вучич преди парламентарните избори в Сърбия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

Нидерландия и още четири държави натискат спирачките по пътя на Черна гора към ЕС

Нидерландия и още четири държави натискат спирачките по пътя на Черна гора към ЕС

Водещи

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 3 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 4 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 10 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 14 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 33 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 34 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 45 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 46 минути
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 57 минути
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 57 минути
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

  • Преди 1 час