София през вековете: Днес битката за Сердика отново оживя сред древните стени

Преди да бъде София, тя е била Сердика. Град на минералните извори, императорите и стратегическите пътища. Град, за който са воювали римляни, готи, хуни, византийци и българи. Град, чиито стени са били разрушавани, опожарявани и възстановявани отново и отново.

Днес, сред истинските останки на Западната порта, древната Сердика отново оживя. В редици от щитове, тежки шлемове и насочени копия римски войници и варварски бойци пресъздадоха сблъсъците, които някога са решавали съдбата на града.

„Битката за Сердика – Рим срещу варварите“ беше един от най-впечатляващите моменти в античния фестивал „Сердика е моят Рим“. Но зад зрелищната възстановка стои много по-голяма история – историята на София като един от най-старите живи градове в Европа.

Градът под града

Под съвременните улици, административни сгради, магазини и метростанции лежат останките на различни епохи. Всеки археологически пласт разказва за поредното разрушаване и поредното възстановяване.

Първото тракийско селище възниква около топлите минерални извори. По-късно римляните превръщат Сердика в укрепен и добре устроен град с прави улици, водопроводи, канализация, обществени бани, базилики и представителни сгради.

Разположението ѝ е изключително важно. През Сердика преминава големият път Via Diagonalis, свързващ Централна Европа с Константинопол. Оттук могат да бъдат контролирани проходите през Балканите, пътищата към Наисус и Филипопол и връзката с долината на Струма.

Който владее Сердика, държи една от ключовите врати към сърцето на Балканите.

Защо Сердика е била толкова важна за Рим

През III и IV век градът се превръща в значим административен и политически център на Римската империя. Тук пребивават императори, издават се важни решения и се провежда Сердикийският събор от 343 година – един от големите християнски форуми на своето време.

Сердика е особено свързана с император Константин Велики, на когото традиционно се приписват думите: „Сердика е моят Рим“. Независимо от споровете около точния произход на фразата, тя изразява значението, което градът придобива в една от най-динамичните епохи на империята.

Тъкмо тези думи дават името и на днешния фестивал.

Когато варварите достигат градските стени

Богатството и стратегическото положение на Сердика я превръщат и в желана цел. С отслабването на римската власт по границите готи, хуни и други народи започват да преминават все по-дълбоко в балканските провинции.

Днешната възстановка не пресъздава една конкретна битка с известни до последния детайл участници и ход, а обобщава големия сблъсък между Късната Римска империя и народите, които променят картата на Европа през IV и V век.

Най-тежкият удар върху Сердика идва през 447 година, когато хунските сили на Атила нахлуват на Балканите. Градът е нападнат, разрушен и опожарен. Археологическите следи свидетелстват за мащаба на катастрофата.

Но Сердика не изчезва.

Жителите се завръщат, животът постепенно се възстановява, а крепостните съоръжения отново са укрепени. През VI век, при император Юстиниан Велики, отбраната на важните балкански градове е подсилена, защото империята продължава да разбира стратегическата стойност на Сердика.

Щитовете се вдигнаха отново

Именно тази епоха оживя днес при Западната порта. Подредената линия на римските войници се изправи срещу варварските бойци. Зрителите видяха как щитовете образуват защитна стена, как са използвани копията и как дисциплината на римската армия се противопоставя на силата и подвижността на противника.

За няколко минути древните зидове престанаха да бъдат безмълвен археологически паметник. Те отново се превърнаха в крепостна граница между защитниците на града и силите, идващи отвън.

Мястото направи възстановката особено въздействаща. Именно през западната порта са преминавали търговци, войници, пратеници и пътници. Оттук са тръгвали пътищата към Наисус и западните части на империята. Тук са се проверявали товари, събирали са се такси и е започвала защитата на града.

След Рим идва българската държава

Историята на битките за Сердика не приключва с края на Античността. През 809 година градът е превзет от хан Крум и постепенно е приобщен към българското политическо и културно пространство.

Това е друга голяма битка за града, различна от пресъздадената днес късноантична епоха. Овладяването на Сердика осигурява на България контрол върху важни пътища и отваря възможности за разширяване към Македония и югозападните Балкани.

През следващите векове градът е познат като Средец, а по-късно като София – име, свързано с храма „Света София“, преживял войни, земетресения и смяната на империи.

Историята напусна учебниците

Днешният празник не се ограничи само с бойната възстановка. Посетителите видяха гладиаторски игри, антична мода, римско право, оръжия и военно снаряжение, готски обичаи и стари занаяти.

Децата можеха да се докоснат до щитовете, да разгледат облеклата и да научат как са живели хората преди повече от 1500 години. Представен беше и харпастумът – римска игра с топка, приемана за далечен предшественик на съвременния футбол.

Така миналото престана да бъде поредица от дати. То получи лица, гласове, цветове и движение.

Град, който винаги възкръсва

В историята си Сердика е преживяла нашествия, пожари, земетресения, епидемии и войни. Сменяли са се владетели, религии и империи. Променяли са се името, езикът и обликът на града.

Но градът е останал.

Днешната София не просто е построена върху древна Сердика. Тя е нейното продължение. Съвременният град живее над римските улици, крепостните стени и сградите, които времето е запазило под земята.

Затова днешната битка при Западната порта беше повече от зрелище. Тя беше напомняне, че София е оцеляла не защото историята я е пощадила, а защото след всяко разрушение хората са я изграждали отново.

Днес, сред останките на Западната порта, София за миг видя собственото си минало не като далечна история, а като жива сцена. Зад щитовете, копията и бойните редици остана по-важното послание – че древна Сердика не е изгубен град под съвременната столица, а нейното начало, нейният характер и паметта, върху която София продължава да се изгражда.