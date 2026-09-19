Великобритания регистрира 340 инцидента с дронове около военни обекти за година

Над 300 инцидента, свързани с дронове, са регистрирани над или в близост до военни обекти във Великобритания през последната година, съобщават британски медии.

По данни на „Индипендънт“ за 12-те месеца до август 2026 г. са отчетени общо 340 случая, при които дронове са засичани над или около британски отбранителни съоръжения. Броят им е значително по-висок спрямо предходните години – 250 случая през 2025 г. и 126 през 2024 г.

Британското министерство на отбраната не посочва кой стои зад тези инциденти. Увеличението обаче се наблюдава на фона на предупреждения в Европа за активизиране на предполагаеми руски хибридни операции.

Министърът на въоръжените сили Луиз Сандър-Джоунс заяви пред АФП, че правителството приема „изключително сериозно“ заплахата, която враждебните дронове могат да представляват за военните обекти.

По думите ѝ част от ръста се дължи и на по-доброто наблюдение и отчитане на подобни случаи. През февруари Великобритания въведе зони с ограничено въздушно пространство над 44 стратегически военни обекта.

От британското министерство на отбраната заявиха, че страната и съюзниците ѝ продължават да следят потенциалните заплахи и са готови да реагират на действия, насочени срещу Обединеното кралство или неговите партньори.

Публикуването на данните съвпадна с ново напрежение между Лондон и Москва. Ден по-рано Русия привика временно управляващия британското посолство заради доставките на оръжие за Украйна, които Москва определи като ескалация.

Руските власти предупредиха, че британски военни съоръжения в Украйна, ако бъдат използвани за нанасяне на удари по руска територия, могат да бъдат разглеждани като „легитимни цели“.