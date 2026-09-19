Димитър Николов: Средният коридор може да превърне България в стратегически логистичен център

Средният коридор, свързващ Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузия с Черно море, може да превърне България в стратегически логистичен център, заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на дискусията „Следващите 20: Визия за бъдещето“, организирана от Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“.

Според Николов маршрутът излиза към Европа през две европейски държави – България и Румъния, като българските пристанища са в състояние да поемат логистичните товарни потоци, предава БТА.

Той припомни, че преди около пет години на форум в София е бил зададен въпросът защо не се обръща внимание на този коридор. Тогава войната в Украйна още не била започнала, а Суецкият канал работел с пълен капацитет.

По думите му, климатична аномалия, каквато вече е нарушавала плавателността на Дунав, би направила логистиката през Констанца и Варна по-трудна, защото товарите за Западна и Централна Европа не могат да минат по реката. Според него довършването на магистралата и модернизацията на жп коридора, започнала преди около осем години, ще подобрят връзките.

"Ако българските пристанища бъдат допълнително модернизирани, те могат да станат изключително конкурентен транзитен пункт", добави Николов.

Кметът говори и за бъдещето на градовете. Според него отговорът на въпроса какви ще бъдат те през следващите две десетилетия минава през демографията. По думите му, хората избират къде да живеят според качеството на образованието и здравеопазването, възможностите за развитие, културата, спорта, сигурността и условията за бизнес.

Николов посочи образованието като основен приоритет и припомни инвестициите на Община Бургас в образователна инфраструктура, включително в дигиталната гимназия и в развитието на висшето образование.