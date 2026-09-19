Моторист е загинал при сблъсък с лек автомобил в Хасковско

Моторист загина при катастрофа на пътя край хасковското село Манастир, съобщиха служители от „Пътна полиция“, които са мястото на инцидента, предава БТА.

Катастрофата е станала около 11:00 ч. преди обед, при изпреварване на завой.

По първоначална информация мотористът е пътувал в група от шест мотоциклета в посока Книжовник по пътя за Кърджали. По думите на участниците в групата, загиналият е карал първи. При изпреварването той се е ударил в лек автомобил, след което мотоциклетът се е врязал в друга кола, която е излязла от пътя.

Вторият моторист от групата също е паднал. Той е с охлузвания. Събират се още данни за изясняване на обстоятелствата, казаха от полицията.

Движението при 38-ия километър на път III-507 Манастир – Книжовник е ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Манастир – Малево – Корен – Малък извор – Голям извор – Стамболово – Жълти бряг – Книжовник. Движението се регулира от „Пътна полиция“.