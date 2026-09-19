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Верижна катастрофа е станала на пътя между Пазарджик и с. Звъничево

Верижна катастрофа е станала на пътя между Пазарджик и с. Звъничево
БТА

При инцидента е ранена 64-годишна жена

Верижна катастрофа между два автомобила, микробус и тежкотоварен автомобил с регистрация от Република Северна Македония е станала на главен път I- 8 между Пазарджик и с. Звъничево, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и „Спешна помощ“.

В Областната болница в Пазарджик с травми и наранявания е транспортирана 64-годишна жена от с. Сестримо, като на този етап няма допълнителна информация за здравословното ѝ състояние. Тя е била в съзнание и контактна, уточни Стоянов, цитиран от БТА.

В момента в района на пътнотранспортното произшествие има временна организация на движението, като в посока от Пазарджик към с. Звъничево се осъществява в едната лента и се регулира от полицията, а пътуващите към Пазарджик трябва да ползват обходен маршрут през с. Братаница.

Причините за катастрофата се изясняват.

 

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