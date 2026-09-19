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Гости от цялата страна и от чужбина пристигнаха за „Балонената фиеста“ в Белоградчишко

Гости от цялата страна и от чужбина пристигнаха за „Балонената фиеста“ в Белоградчишко
Враца днес

Организаторите са подготвили богата съпътстваща програма

Гости от цялата страна и чужбина пристигнаха за фестивала на балоните в Белоградчишко.
 
Още в ранните часове на деня много посетители се събраха в местността „Панаирище“, откъдето пъстрите балони поеха към небето и поставиха началото на едно от най-очакваните събития в културния календар на Белоградчик. Полетите над величествените Белоградчишки скали отново привлякоха много гости. 
 
И тази година стартовата площадка на фестивала е местността „Панаирище“, откъдето през следващите дни балоните ще излитат при подходящи метеорологични условия, за да подарят незабравими мигове и уникални панорамни гледки към природния феномен Белоградчишките скали.
 
„Балонена фиеста“ не е само празник на полетите, а истинско приключение за всички посетители.
 
Организаторите са подготвили богата съпътстваща програма с разнообразни активности за малки и големи. Гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в приключенски пикник, приключенска игра, джип сафари, разходки с АТВ, пешеходни преходи сред Белоградчишките скали, както и да опитат вкусовете на региона чрез дегустации на местни вина и традиционния за Турлашкия край бел муж, информира местният сайт "Враца днес". 

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