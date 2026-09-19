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Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП

Български евродепутат: Все по-често се обсъжда преосмисляне на отношенията с партията на Вучич в ЕНП
БТА

Андрей Ковачев посочи, че статутът на СНС в европейското политическо семейство е подложен на все по-сериозно обсъждане

Натискът върху Сръбската прогресивна партия (СНС) в Европейската народна партия (ЕНП) се засилва. Българският евродепутат Андрей Ковачев заяви, че в най-голямото европейско политическо семейство все по-често се обсъжда необходимостта от преосмисляне на отношенията със сръбската партия и нейния лидер Александър Вучич.

Ковачев, който ръководи българската делегация в ЕНП, заяви по време на форума „ЕС среща Балканите“ в София, че според него Вучич твърде дълго се е опитвал да поддържа отношения и с двете страни.

Въпреки засилващите се критики обаче, към момента няма решение за отстраняване или изключване на СНС от ЕНП.

Ръководството на ЕНП започна вътрешен преглед на статута и ролята на Сръбската прогресивна партия на 25 септември 2025 г. От партията тогава уточниха, че това не представлява официална процедура за временно отстраняване или изключване, а вътрешна оценка, чийто изход предстои да бъде определен.

СНС продължава да фигурира като асоцииран член на ЕНП – статут, който партията получи през 2016 г.

Според устава на ЕНП решение за временно отстраняване или изключване не може да бъде взето еднолично от евродепутат или национална делегация. То се приема от Политическата асамблея на ЕНП по предложение на президентството или на най-малко седем пълноправни или асоциирани партии от пет различни държави.

Междувременно критиките към СНС в рамките на ЕНП станаха по-остри. Евродепутатът Томаш Здеховски заяви пред N1, че според него сръбската партия е предприела действия, които не съответстват на ценностите на ЕНП. Той посочи, че в рамките на европейското политическо семейство вече се обсъжда и възможността за изключване.

Допълнително напрежение предизвика присъствието на сръбски представители и оказването на военни почести на погребението на бившия командир на босненските сръбски сили Ратко Младич.

Групата на ЕНП в Европейския парламент осъди присъствието на представители на сръбските власти и оцени, че почитането на Младич, осъден от Международния трибунал за бивша Югославия за геноцид и други военни престъпления, подкопава доверието в Сърбия като страна кандидат за членство в ЕС.

Въпреки това досега няма официално решение, че вътрешният преглед на ЕНП е преминал във формална процедура по отстраняване или изключване на СНС.

От сръбската партия продължават да заявяват, че подкрепят европейския път на страната. Председателят на СНС Милош Вучевич заяви миналата седмица, че политиката на партията не означава отказ от стратегическата европейска ориентация на Сърбия.

Така към момента ситуацията може да бъде описана като засилващ се политически натиск върху партията на Вучич, докато формалното решение за бъдещия ѝ статут в ЕНП все още предстои.

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