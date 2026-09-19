Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Българският национален отбор по волейбол продължава участието си на ЕвроВолей 2026 с осминафинален двубой срещу Германия. Срещата ще се играе в събота, 19 септември, от 19:00 часа в "Арена София".

България стигна до директните елиминации след силна групова фаза, в която записа четири победи и едно поражение. "Лъвовете" завършиха на третото място в своята група, а един от най-силните им мачове беше победата с 3:2 над Полша.

Двубоят ще бъде излъчен пряко по bTV Action, а срещата ще може да бъде гледана и онлайн в платформата VOYO.

Германия също направи стабилна предварителна фаза и записа четири успеха в пет срещи. Тимът обаче отстъпи с 0:3 на олимпийския шампион Франция в последния си мач и остана на второто място в своята група.

Срещата в София вече предизвика сериозен интерес и в Германия. Местните медии определиха България като неудобен съперник и подчертаха, че домакинското предимство и силната форма на "лъвовете" правят задачата на Бундестима особено сложна.

Допълнително самочувствие за България дават и последните срещи между двата отбора. Националите победиха Германия с 3:0 на Световното първенство през миналата година, а преди това се наложиха и с 3:2 в Лигата на нациите.

Залогът вече е максимален, тъй като загубилият приключва участието си на Европейското първенство, а победителят продължава към четвъртфиналите.