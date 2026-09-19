Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена на 76 години е починала, а мъж също на 76 години е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев” в Разлог след побой, възникнал при скандал с техен 72-годишен роднина в разложкото село Бачево. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът за двамата, които са били в безпомощно състояние в двора на къща в селото, е получен в 10:28 часа.

По първоначална информация вечерта на 18 септември между двамата и техния 72-годишен роднина е възникнал скандал, при който им е нанесъл удари с тъп предмет, предава БТА.

Мъжът е задържан. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград, посочват от полицията.