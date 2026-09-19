Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Златислава Чуканова претърпя болезнено разочарование на eвропейското първенство по бокс за мъже и жени в „Асикс Арена“. Спорно съдийство и ирландката Дейна Муурхаус спряха националката ни по пътя към победата в категория до 51 килограма.

България с 15 боксьори на европейското първенство в София

Чуканова направи силен мач, но това не бе достатъчно, за да вземе заслужен успех. Злати успяваше да пласира добри комбинации, а в третия рунд направи и нокдаун. Заради нечистите действия на съперничката й обаче боксът отсъстваше, като това бе в полза на Муурхаус, която стигна до крайното 3:2 гласа (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28).

Българското участие в днешния ден продължава с още три срещи - Хавиер Ибанес (55 кг), Станимира Петрова (57 кг) и Благовест Неделчев (втори мач 70 кг).