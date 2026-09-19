Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София
БФ Бокс

Златислава Чуканова прати ирландка в нокдаун, но загуби мача

Златислава Чуканова претърпя болезнено разочарование на eвропейското първенство по бокс за мъже и жени в „Асикс Арена“. Спорно съдийство и ирландката Дейна Муурхаус спряха националката ни по пътя към победата в категория до 51 килограма.

България с 15 боксьори на европейското първенство в София

Чуканова направи силен мач, но това не бе достатъчно, за да вземе заслужен успех. Злати успяваше да пласира добри комбинации, а в третия рунд направи и нокдаун. Заради нечистите действия на съперничката й обаче боксът отсъстваше, като това бе в полза на Муурхаус, която стигна до крайното 3:2 гласа (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28).

Българското участие в днешния ден продължава с още три срещи - Хавиер Ибанес (55 кг), Станимира Петрова (57 кг) и Благовест Неделчев (втори мач 70 кг).

 

Още по темата

Двама национали отпаднаха за европейското по бокс в София

Двама национали отпаднаха за европейското по бокс в София

Станимира Петрова се завръща в бокса след майчинство

Станимира Петрова се завръща в бокса след майчинство

Българската федерация по бокс пред ТАРАЛЕЖ: Очакваме медали и максимално добро представяне в София

Българската федерация по бокс пред ТАРАЛЕЖ: Очакваме медали и максимално добро представяне в София

Станимира Петрова: Синът ми е моята мотивация да се завърна в бокса

Станимира Петрова: Синът ми е моята мотивация да се завърна в бокса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 13 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 20 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 21 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 27 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 32 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 50 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 51 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко