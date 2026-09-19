Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения
Бирмингамци спечелиха с 3:2 в Лондон и записаха първата си победа за сезона във Висшата лига
Астън Вила победи Тотнъм с 3:2 като гост в драматичен двубой от петия кръг на Висшата лига. Това беше първи успех за бирмингамци през сезона, докато „шпорите“ продължават да нямат победа.
Вила събра четири точки и се изкачи до 15-ото място във временното класиране. Тотнъм остава в зоната на изпадащите с едва две точки, а напрежението върху мениджъра Роберто де Дзерби продължава да се увеличава.
През първото полувреме положения имаше и пред двете врати, но Антонин Кински и Зайон Сузуки се намесиха успешно. Резултатът беше открит дълбоко в добавеното време, когато Йоан Манзамби преодоля Кински и даде преднина на гостите.
Тотнъм помисли, че е изравнил след точно час игра чрез Мохамед Кудус, но попадението не беше признато заради засада.
Астън Вила нанесе втория си удар в 67-ата минута. Никълъс Джаксън се разписа за 2:0 и направи задачата на домакините още по-тежка.
Емилиано Буендия също намери мрежата 11 минути преди края на редовното време и увеличи преднината на гостите до три попадения.
„Шпорите“ обаче не се предадоха. Конър Галахър върна един гол в 87-ата минута, а в деветата минута на добавеното време Ян Пол ван Хеке се разписа за 2:3. За повече обаче не остана време и Вила си тръгна от Лондон с трите точки.
По-късно днес шампионът Арсенал гостува на Брайтън, а в неделя Манчестър Сити приема Съндърланд.