Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Жители на хърватския град Нашице излязоха на протест срещу плановете отпадъци от незаконно сметище край Госпич да бъдат транспортирани и изгаряни в местния циментов завод на компанията „Nexe“.

На площад „Франьо Туджман“ граждани изразиха опасения за качеството на въздуха и здравето си. Те настояха решението за транспортиране на отпадъците да бъде отменено и поискаха пълна информация за количествата отпадъци, емисиите и контрола върху процеса.

Протестиращите издигнаха плакати с послания като „Спрете да тровите въздуха на Нашице“ и „Искаме да спим с отворени прозорци“. Организаторът на демонстрацията Бранислав Вукобратович заяви, че местните жители няма да приемат решение, което според тях може да застраши здравето им.

Той обвини институциите, че процедурата за преработване на отпадъците не е била достатъчно прозрачна. По думите му гражданите настояват да получат достъп до пълната документация, включително анализите на емисиите и информацията за количествата, които трябва да бъдат доставени.

Вукобратович предупреди, че ако решението не бъде оттеглено, част от протестиращите са готови да блокират физически камионите, превозващи отпадъците.

По-рано властите решиха отпадъците от незаконното сметище в района на Лика да бъдат пренасочени към циментови заводи в Славония и Истрия.

Кметът на Нашице Крешимир Кашуба заяви след протеста, че местният завод работи в съответствие с предписаните екологични стандарти. Той обаче подчерта, че все още няма официално определена дата за пристигането на отпадъците.

Кашуба поиска пълни гаранции за безопасността на процеса и заяви, че трябва да има контрол върху всяка пратка, включително вземане на проби на място.

Кметът подкрепи правото на гражданите да протестират, но се обяви против физически блокади и политизирането на темата.