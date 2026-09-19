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Нидерландия и още четири държави натискат спирачките по пътя на Черна гора към ЕС

Нидерландия и още четири държави натискат спирачките по пътя на Черна гора към ЕС

Пред RTCG представител на ЕС заяви, че значителна част от главите са технически и изискват продължителни консултации във всяка държава членка

Нидерландия и още четири държави от Европейския съюз настояват за пауза в процеса на присъединяване на Черна гора, съобщава подгоричкият вестник „Дан“.

Към позицията на Нидерландия са се присъединили Хърватия, Естония, Литва и Латвия. Петте държави настояват първо да бъде направен подробен анализ на изпълнението на ключовите критерии от Черна гора, преди да бъдат предприети нови стъпки по преговорите.

Според източник на „Дан“ от Брюксел засега няма яснота кога може да бъде постигнат напредък по затварянето на следващите преговорни глави и кога ще бъде насрочена нова Междуправителствена конференция.

Разногласията между държавите членки са станали видими в обсъжданията на работните органи на ЕС. Дипломати посочват, че за следващите стъпки е необходимо съгласието на всички страни членки.

Това поставя под въпрос очакванията, че Черна гора ще затвори нови преговорни глави още този месец. Според „Дан“ в Съвета на ЕС няма да има такова решение в рамките на настоящия месец, въпреки че продължават усилията за постигане на съгласие по някои от главите.

Пред RTCG представител на ЕС заяви, че значителна част от главите са технически и изискват продължителни консултации във всяка държава членка. По думите му има желание за напредък, но времето за приключване на необходимата работа намалява.

През юли бяха проведени четири Междуправителствени конференции, на които бяха обсъждани процесите по разширяването с Украйна и Молдова, както и затварянето на преговорни глави с Албания и Черна гора.

Черна гора досега е затворила 18 от общо 33 преговорни глави.

Сред оставащите спорни въпроси е Глава 14, свързана с транспортната политика. Хърватия поддържа резерви към нейното затваряне. Същата държава блокира и Глава 31, която обхваща външната политика, сигурността и отбраната. По нея няма напредък от две години.

Нов опит за напредък през октомври

Европейската комисия в момента разглежда девет преговорни позиции, а черногорският министър по европейските въпроси Майда Горчевич заяви, че позициите по още пет глави трябва да бъдат представени до края на годината.

Досега тези планове поддържаха очакванията, че Черна гора може да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината.

Последните разногласия обаче поставят под въпрос темпото на процеса. Най-оптимистичният сценарий в момента е следващата Междуправителствена конференция да се проведе в средата на октомври в Люксембург.

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