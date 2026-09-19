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Мицкоски постави условие за нов диалог с България: ЕС да седне на масата за преговори

Мицкоски постави условие за нов диалог с България: ЕС да седне на масата за преговори

Премиерът на Северна Македония заяви, че правителството ще търси решение на спора чрез посредничеството на Европейския съюз

Християн Мицкоски отхвърли идеите за оттегляне от международни споразумения и прекратяване на преговорите с България.

Премиерът на Северна Македония заяви, че правителството ще търси решение на спора чрез посредничеството на Европейския съюз. В интервю за МИА от Вашингтон той за първи път говори и за „радикални елементи“ в собствената си политическа структура, които настояват за различен подход.

Според Мицкоски едностранното отказване от вече поети международни ангажименти не е реалистичен вариант.

„Очакванията на някои радикални елементи в нашата структура да се оттеглят от международни споразумения и преговори – това би било идеално, ако бяхме сами на този свят, но не сме сами“, каза той.

Вместо да прекратява действащите споразумения, Мицкоски смята, че Северна Македония трябва чрез дипломатически усилия да се опита да защити някои от позициите, които според него са били отстъпени от предишни правителства.

Той подчерта, че властите в Скопие са готови да обсъдят аргументите на другата страна и да ги приемат, ако бъдат убедени в тяхната основателност.

„Никога няма да започна процес, без да имам предвидим край“, заяви Мицкоски.

Като нов момент в подхода си той посочи необходимостта Европейският съюз да участва пряко в разговорите между Скопие и София.

Мицкоски заяви, че Северна Македония е готова да обсъди хармонизирането на план за действие за малцинствата, но настоява това да стане в присъствието на международната общност.

„Трябва да имаме още един на масата. Нека това бъде представител, може би от Европейския съюз“, каза премиерът.

По думите му преди преминаването към нов етап на преговорите е необходимо да бъде възстановено доверието между Северна Македония и България. Той подчерта, че за това е необходима воля и от двете страни.

Мицкоски посочи, че отношенията с България вече са част от разговорите му с представители на европейските институции, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща и върховният представител на ЕС Кая Калас.

В момента Северна Македония не може да премине към следващия етап от преговорите за членство в ЕС без промени в Конституцията, които да включат българите сред признатите общности. Това условие е част от преговорната рамка, договорена с ЕС през 2022 г.

Паралелно с това правителството в Скопие настоява за допълнителни гаранции, че изпълнението на условието няма да доведе до нови двустранни спорове.

От думите на Мицкоски става ясно, че правителството му не възнамерява да се отказва от съществуващите международни споразумения и диалога с България. Същевременно той настоява за по-активно участие на ЕС и за ясна перспектива за резултата от евентуалните бъдещи преговори.

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