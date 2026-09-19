Борисов за президентските избори: Това не е нашето състезание, решението на ГЕРБ беше правилно

Решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат за президент е било правилно. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов, който определи настоящата президентска надпревара като „не нашето състезание“.

Борисов коментира, че ако ГЕРБ беше издигнала кандидатпрезидентска двойка, общественото внимание щеше да бъде насочено основно към нея, вместо към други актуални случаи.

„Ако имахме двойка, нямаше да чуем за оневинения наркобарон, за Петрохан“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той постави под въпрос и качествата на участниците в настоящата президентска надпревара, като попита кой от тях според него може да изпълнява ролята на върховен главнокомандващ и обединител на нацията.

Борисов коментира още, че и други политически сили са имали възможност да издигнат кандидати, които впоследствие да потърсят подкрепата на ГЕРБ.

Преди дни лидерът на партията заяви, че ГЕРБ няма да предоставя „непоискана подкрепа“ на кандидат за президент.

„Връщам ГЕРБ там, където беше“

Борисов очерта и посоката, в която според него трябва да се развива партията.

„Връщам ГЕРБ там, където беше. Всички партии са в популизма. ГЕРБ е дясно-консервативна партия“, заяви той.

Ден по-рано, по време на среща с партийни структури в Пловдивско, Борисов също заяви, че ГЕРБ трябва отново да бъде „силна дясна, консервативна партия“. Като основни приоритети той посочи ниските данъци, финансовата дисциплина, частната собственост, предприемачеството и предвидимите правила за бизнеса.

По думите му основен принцип на дясната политика трябва да бъде държавата да харчи толкова, колкото изкарва.

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че партията трябва да гледа към развитието си през следващите две десетилетия, като постави по-силен акцент върху новите технологии и енергетиката.

Сред перспективните направления Борисов посочи малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали.