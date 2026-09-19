Над 178 000 домакинства в Одеска област останаха без ток след руска атака

Над 178 000 домакинства в Одеска област са останали без електричество след руската атака през нощта, съобщи местният филиал на украинския електроенергиен оператор ДТЕК в Telegram.

По данни на компанията ударите са причинили аварийни прекъсвания на електрозахранването в Одеса и района около града. Засегнати са и два района на Одеса – Пересипски и Приморски.

Екипите на електроенергийния оператор вече са възстановили захранването на над 60 000 домакинства. Въпреки това около 178 700 семейства все още са без ток.

От ДТЕК предупреждават, че прекъсванията могат да засегнат работата на критичната инфраструктура и електрическия транспорт. Възстановителните дейности продължават.

По-рано областният управител Олег Кипер съобщи, че следобед на 18 септември руски удари са засегнали централната част на Одеса. Поразена е била 11-етажна сграда, като при атаката са ранени 10 души, сред които двама спасители.