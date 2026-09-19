Новини
Търси
Подкаст
Свят

Над 178 000 домакинства в Одеска област останаха без ток след руска атака

Над 178 000 домакинства в Одеска област останаха без ток след руска атака
АР/БТА

При удара е поразена 11-етажна сграда, като десет души са получили наранявания

Над 178 000 домакинства в Одеска област са останали без електричество след руската атака през нощта, съобщи местният филиал на украинския електроенергиен оператор ДТЕК в Telegram.

По данни на компанията ударите са причинили аварийни прекъсвания на електрозахранването в Одеса и района около града. Засегнати са и два района на Одеса – Пересипски и Приморски.

Екипите на електроенергийния оператор вече са възстановили захранването на над 60 000 домакинства. Въпреки това около 178 700 семейства все още са без ток.

От ДТЕК предупреждават, че прекъсванията могат да засегнат работата на критичната инфраструктура и електрическия транспорт. Възстановителните дейности продължават.

По-рано областният управител Олег Кипер съобщи, че следобед на 18 септември руски удари са засегнали централната част на Одеса. Поразена е била 11-етажна сграда, като при атаката са ранени 10 души, сред които двама спасители.

Още по темата

Седем ранени при удар с дрон по жилищна сграда в Одеса

Седем ранени при удар с дрон по жилищна сграда в Одеса

12 ранени при атака срещу Одеса

12 ранени при атака срещу Одеса

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна е готова да спре ударите, ако Русия прекрати атаките срещу украинската инфраструктура

Зеленски: Украйна е готова да спре ударите, ако Русия прекрати атаките срещу украинската инфраструктура

Дания ускорява военната помощ за Украйна

Дания ускорява военната помощ за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Водещи

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Хавиер Ибанес продължава напред на европейското по бокс в София

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Кирил Вълчев: Най-голямата отговорност на президентската институция е търсенето на съгласие

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 17 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 24 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 25 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 31 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 36 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 54 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 55 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час