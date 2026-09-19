11 загинали при експлозия във военен обект в Източна Сирия
Взривът е станал в петък
11 души са загинали при експлозия във военен обект в провинция Дейр аз Зор в Източна Сирия, съобщи сирийското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.
Взривът е станал в петък, но причината за него все още не е установена. Сирийските власти не съобщават и какво точно е предизвикало експлозията.
Инцидентът е поредният от серията взривове във военни складове в Сирия през последните дни. В тях се съхраняват оръжия и боеприпаси, а обстоятелствата около някои от експлозиите остават неизяснени.
На 9 септември при взрив в склад за оръжие в северозападната част на страната загинаха 14 души.
Сирийските власти продължават да изясняват причините за последните инциденти.