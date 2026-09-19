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Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи

Дания очаква спорът със САЩ за Гренландия да приключи
АР/БТА

Предвижда се договореностите да засилят сигурността в Арктика и Северния Атлантик

Дания очаква продължителният спор със САЩ за Гренландия да приключи с обвързващо споразумение още през следващата седмица, заяви външният министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от ДПА.

„Надяваме се, че продължителната несигурност скоро ще приключи с подписването на обвързващо споразумение“, написа Расмусен във Facebook. По думите му следващата седмица може да се окаже важна за Гренландия, Дания и САЩ.

Предвижда се договореностите да засилят сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а оттам и сигурността на НАТО и Европа. Расмусен подчерта, че това трябва да стане при спазване на „червените линии“ на Дания.

САЩ, Дания и Гренландия обявиха пробив в преговорите след месеци на напрежение около статута и бъдещето на острова. Правителствата на Дания и Гренландия съобщиха, че очакват споразумението да бъде подписано следващата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи договореността в по-категорични термини. В публикация в социалните мрежи той заяви, че тя ще даде на Вашингтон „постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в Гренландия“.

Гренландия е до голяма степен автономна територия, но остава част от Кралство Дания.

Датските и гренландските власти обаче не потвърдиха формулировката на Тръмп и засега са по-предпазливи в оценките си. Те не са оповестили конкретните параметри на договореността, както и правата и задълженията, които ще имат отделните страни.

Засега е ясно единствено, че разговорите продължават и че се очаква евентуалното споразумение да бъде официално подписано през следващата седмица.

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