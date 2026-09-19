Донски и Нестеров спечелиха велика драма и изведоха България напред срещу Дания

Александър Донски и Пьотр Нестеров постигнаха драматична победа в мача на двойки срещу Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен и дадоха аванс на България срещу Дания в Световна група I на Купа „Дейвис“.

Българският тандем се наложи с 4:6, 6:2, 7:6(6) в зала „Royal Stage“ в Хилерьод. С успеха националите поведоха с 2:1 победи и се доближиха само на една точка от крайния триумф.

Датчаните започнаха по-силно и реализираха ранен пробив при сервис на Нестеров. Донски и неговият партньор опитаха да се върнат в сета, но домакините запазиха преднината си и спечелиха първата част с 6:4.

Реакцията на българите беше впечатляваща. Нестеров взе трудно подаването си в началото на втория сет, а веднага след това двамата стигнаха до пробив. Донски го затвърди за 3:0, а националите продължиха да доминират и изравниха резултата след убедително 6:2.

Решителният сет предложи изключителна драма. Двата тандема печелеха подаванията си до 3:3, когато България стигна до възможност за пробив, но датчаните оцеляха.

При 4:4 Донски и Нестеров нанесоха своя удар и пробиха подаването на домакините. Нестеров сервираше за победата, но Холмгрен и Ингилдсен отговориха незабавно и възстановиха равенството.

При 6:5 българите стигнаха до два мачбола при сервис на Дания. Домакините обаче спасиха и двете възможности и изпратиха срещата в решаващ тайбрек.

Там напрежението достигна своя връх, но Донски и Нестеров показаха по-здрави нерви. Българският тандем спечели тайбрека с 8:6 и донесе ценната втора победа в сблъсъка.

След първия ден резултатът беше 1:1. Григор Димитров победи Елмер Мьолер, а Илиян Радулов отстъпи пред Холгер Руне. След успеха на двойки България вече води с 2:1 и се нуждае от още една победа в оставащите срещи на сингъл.