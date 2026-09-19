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Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

„Драконите" поведоха с 2:0, но не успяха да стигнат до победата

Дунав Русе и Ботев Враца завършиха 2:2 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. „Драконите" поведоха с 2:0, но не успяха да задържат аванса си срещу директен конкурент за оцеляване. По този начин русенци не успяха да отбележат завръщането на Георги Чиликов начело на отбора с 3 точки.

Нападател на Ботев Враца аут до края на годината

Американецът Джордан Сейнт-Луис откри резултата още в 9-ата минута. Димитър Тодоров центрира отляво и Сейнт-Луис прати топката в мрежата с глава. Валиньо удвои аванса на русенци в 36-ата минута. Кристиан Бойчев бе изведен отляво и центрира на близката греда, където Валиньо се измъкна от двама бранители на Ботев Враца и от близка дистанция порази целта. 

Сейни Санянг върна надеждите на врачани с гол в добавеното време на първата част. Играещият под наем от ЦСКА краен бранител се оказа най-съобразителен в наказателното поле на домакините след подаване от свободен удар. В 89-ата минута гостите изравниха. Резервата Касим Хаджи засече топката след центриране и тя влезе в мрежата - 2:2.

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