150 сладкари от страната представят различни варианти на торта "Гараш" в Русе

Петото издание на празника на торта „Гараш“ в Русе събра близо 150 любители сладкари от страната.

Двудневната програма предлага кулинарни предизвикателства, детски занимания, музика, изкуство и възможности за разходка из историята на града, предава БТА.

„Празникът на торта „Гараш“ предлага много сладки емоции в Русе.

"Тази година очакваме още повече посетители, защото през миналата година, по наши изчисления, са преминали между 7000 и 8000 души. Доказателството за това е и броят на участниците, които се включиха в конкурса за най-добра торта „Гараш“ – общо 148. Изумена съм от различните варианти, които любителите сладкари предлагат. Има торта под формата на мамут, сърце, интересни вариации на града, както и многообразие от цветове“, каза за БТА заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова.

Любителите сладкари се състезават в три категории – за традиционна торта „Гараш“, за модерна интерпретация на сладкото изкушение и за домашна торта „Гараш“. Те се оценяват от професионално жури, а освен призовите места са предвидени и специални отличия – „Най-атрактивна торта“, „Торта „Гараш“ на публиката“, „Най-вкусна торта“, „Най-добра история за домашна торта“, „Тортата на Русе“. Всеки участник ще получи поощрителна награда.

Организатор на журито е шеф Иван Александров.

„През тази година решихме да направим и категория за най-добра домашна торта „Гараш“. Защото всяко семейство пази нещо в тази торта. И реално всеки има своя вкус, който слага вътре, и това го прави вкусно. Трудно е да кажа кой е точният и правилен вкус за торта „Гараш“. Участниците са ни подготвили и много интересни свои истории за торта „Гараш“. Вкусът според мен е в семейството“, каза шеф Иван Александров.

Шеф Александров коментира, че в сладкарството здравословно хранене няма.

„Ние сме сладкари и няма здравословно хранене. Има колеги, които наблягат на здравословното – нямам нищо против, но когато говорим за шоколад, няма здравословно хранене“, каза с усмивка шеф Александров.

Програмата на празника на торта „Гараш“ предлага различни събития. Около Паметника на свободата е разположена алея „Модни пространства“ с фотокът, творческа работилница за малки и големи и базар с ръчно изработени изделия от дизайнери.