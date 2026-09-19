След 10 години: „Под прикритие“ се завръща с нов сезон на 10 октомври

Култовият български сериал „Под прикритие“ се завръща на екран с дългоочаквания си шести сезон. Първият епизод ще бъде излъчен по БНТ на 10 октомври 2026 година от 22:00 часа.

Новината беше съобщена от генералния директор на обществената телевизия Милена Милотинова в изнесеното студио на хилядното издание на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ в Народния театър.

„След десет години прекъсване завръщането на „Под прикритие“ с нов сезон ще се състои на 10 октомври. От 22:00 часа ще бъде излъчен първият епизод“, обяви Милотинова.

Последният сезон на криминалната поредица беше излъчен през 2016 година. По думите на генералния директор на БНТ завръщането ще предложи много напрежение и изненади.

„Ще имаме интересно завръщане на сериала с динамични обрати и интересни сюжети“, заяви тя.

Милотинова определи „Под прикритие“ като една от най-успешните български телевизионни продукции.

„Това е може би най-гледаният български сериал за годините на прехода - най-желаният от чужди телевизионни оператори, най-излъчваният и най-повтаряният у нас“, каза генералният директор на БНТ.

Според нея предстоящият сезон надминава по мащаб всички предишни части на поредицата.

„Досега припомняхме предишните сезони на „Под прикритие“, но шестият сезон е най-мащабният проект от всички сезони. Интересът към него е много голям“, подчерта Милотинова.

Преди телевизионното излъчване БНТ и копродуцентите от Falconwing Studio, в партньорство с НДК, ще организират специална премиера. Тя ще се проведе на 5 октомври в зала 1 на НДК, където звездите на сериала ще преминат по червения килим.

„Заради многото писма и обаждания решихме да направим премиера на 5 октомври в зала 1 на НДК. Билетите вече са в продажба на касите на НДК“, допълни тя. От понеделник пропуските ще могат да бъдат закупени и онлайн.

В предстоящите епизоди зрителите отново ще се срещнат с някои от най-популярните герои. Захари Бахаров се завръща като Иво Андонов, Мариан Вълев отново ще влезе в образа на Росен Гацов - Куката, а Кирил Ефремов ще изиграе Тишо - Големия Близнак.

Йоанна Темелкова продължава историята на Ния - дъщерята на Петър Туджаров - Джаро, изигран от Михаил Билалов.

Към актьорския състав се присъединяват Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева. Новите им персонажи ще внесат допълнителна интрига и динамика в криминалния свят на поредицата.

Милотинова подчерта, че историята на сериала е свързана с работата на няколко ръководства на обществената телевизия.

„Този сериал минава през много мандати в БНТ. На премиерата ще поканим всички, които имат участие и принос в стартирането и продължаването му - от Вяра Анкова и програмния директор тогава Севда Шишманова до Емил Кошлуков“, заяви тя.

Изпълнителен продуцент на шестия сезон е Магърдич Халваджиян, а Димитър Митовски е креативен продуцент и сценарист. Режисьор е Виктор Божинов. В сценарния екип са още Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори са Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.