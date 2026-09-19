Милотинова за промените в „История.БГ“: Решението е на комисия и програмния директор

Решението за промени в предаването „История.БГ“ е взето след разглеждане на концепции от специално назначена комисия и впоследствие е утвърдено от програмния директор на БНТ. Това заяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова в „Денят започва с Георги Любенов“.

По думите ѝ въпросите, свързани с конкретното програмно решение, са преди всичко от компетентността на програмния директор.

Милотинова обясни, че не е чела лично концепциите, подадени за различните предавания на БНТ, но според информацията, с която разполага, предложението за „История.БГ“ предвижда разширяване на формата и привличане на по-млада аудитория.

Според нея историческото предаване може да създаде по-силна връзка между утвърдените учени и младите хора, като в студиото бъдат включени повече студенти и ученици.

Тя посочи и възможността при значими исторически годишнини и събития предаването да излиза извън традиционното студио и да се снима на местата, свързани с тях.

„Мисля, че предаването би разширило своята база и би имало много повече смисъл по този начин“, коментира Милотинова.

БНТ: Програмните решения не трябва да се превръщат в политически казус

Генералният директор коментира и политическите реакции, последвали промените в „История.БГ“.

По думите ѝ Управителният съвет на БНТ вече ясно е заявил позицията си, че е неприемливо програмни решения на обществената телевизия да бъдат разглеждани в политически контекст.

На 11 септември Управителният съвет на БНТ обяви, че решението „История.БГ“ да продължи с един постоянен водещ е взето в рамките на установените правомощия и вътрешните правила на телевизията. От БНТ посочиха още, че промяната е част от по-широка концепция за новия телевизионен сезон и няма да промени тематичния и образователния характер на предаването.

Казусът предизвика публични и политически реакции след отстраняването на Георги Ангелов като водещ на „История.БГ“. На 14 септември пред сградата на БНТ се проведе и протест в негова подкрепа.