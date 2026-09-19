Класация: „България Еър“ в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа

„България Еър“ бе отличена в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа в класацията World Airline Awards на международната организация Skytrax за 2026 г., се посочва на сайта на организацията.

Националният превозвач заема четвъртото място в региона, като отбелязва значително изкачване спрямо позицията си през 2025 година.

Класацията World Airline Awards се основава на оценките на пътници от различни държави и пазари и обхваща ключови елементи от цялостното преживяване при пътуване - обслужването на летището и на борда, комфорта в кабината, качеството на предлаганите услуги и отношението на екипажите.

На водещите 5 позиции в Източна Европа на първо място е класирана латвийската компания „ЕърБалтик“ (AirBaltic), следвана от „Еър Сърбиа“ (Air Serbia), „Джорджиан Еъруейз“ (Georgian Airways) и румънският национален превозвач „Таром“ (TAROM).

На глобално ниво като най-добра авиокомпания за 2026 г. класацията отличава „Сингапур Еърлайнс“ (Singapore Airlines), следвана от „Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) и „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific).

Като цяло за Европа на първо място се нарежда турската компания „ТъркишЕърлайнс“ (Turkish Airlines). Сред останалите класирани са „ЕрФранс“ (AirFrance), която е определена и за най-добър превозвач в частност за Западна Европа, „Луфтханза“ (Lufthansa) и „Иберия“ (Iberia).

„Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) е начело на класацията за района на Близкия изток, за Северна Америка е „Еър Канада“ (AirCanada), за Южна Алерика - „Латам“ (Latam), за Централна Америка и Карибите е „Копа Еърлайнс“ (Copa Airlines).