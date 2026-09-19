Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Класация: „България Еър“ в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа

Класация: „България Еър“ в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа
България еър

Националният превозвач заема четвъртото място в региона

„България Еър“ бе отличена в топ 5 на най-добрите авиокомпании в Източна Европа в класацията World Airline Awards на международната организация Skytrax за 2026 г., се посочва на сайта на организацията.

Националният превозвач заема четвъртото място в региона, като отбелязва значително изкачване спрямо позицията си през 2025 година.

Класацията World Airline Awards се основава на оценките на пътници от различни държави и пазари и обхваща ключови елементи от цялостното преживяване при пътуване - обслужването на летището и на борда, комфорта в кабината, качеството на предлаганите услуги и отношението на екипажите. 

На водещите 5 позиции в Източна Европа на първо място е класирана латвийската компания „ЕърБалтик“ (AirBaltic), следвана от „Еър Сърбиа“ (Air Serbia), „Джорджиан Еъруейз“ (Georgian Airways) и румънският национален превозвач „Таром“ (TAROM).

На глобално ниво като най-добра авиокомпания за 2026 г. класацията отличава „Сингапур Еърлайнс“ (Singapore Airlines), следвана от „Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) и „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific).

Като цяло за Европа на първо място се нарежда турската компания „ТъркишЕърлайнс“ (Turkish Airlines).  Сред останалите класирани са „ЕрФранс“ (AirFrance), която е определена и за най-добър превозвач в частност за Западна Европа, „Луфтханза“ (Lufthansa) и „Иберия“ (Iberia). 

„Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) е начело на класацията за района на Близкия изток, за Северна Америка е „Еър Канада“ (AirCanada), за Южна Алерика - „Латам“ (Latam), за Централна Америка и Карибите е „Копа Еърлайнс“ (Copa Airlines).

Още по темата

Катарската авиокомпания Qatar Airways спира полетите до София

Катарската авиокомпания Qatar Airways спира полетите до София

Нискобюджетна авиокомпания предупреждава за оскъпяване на билетите

Нискобюджетна авиокомпания предупреждава за оскъпяване на билетите

Виетнамска авиокомпания поръча 100 самолета Airbus

Виетнамска авиокомпания поръча 100 самолета Airbus

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

За броени дни бензинът е поскъпнал с 5 евроцента за литър

За броени дни бензинът е поскъпнал с 5 евроцента за литър

За две години България е привлякла над 3 млрд. евро инвестиции в батерии

За две години България е привлякла над 3 млрд. евро инвестиции в батерии

България с втори „еднорог“: EnduroSat вече се оценява на над 1 млрд. долара

България с втори „еднорог“: EnduroSat вече се оценява на над 1 млрд. долара

Унгария оспорва концесията за магистрали за 23,2 трилиона форинта, сключена при Орбан

Унгария оспорва концесията за магистрали за 23,2 трилиона форинта, сключена при Орбан

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до 28 млрд. евро през юли

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви до 28 млрд. евро през юли

Водещи

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 1 минута
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 2 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 8 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 13 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 31 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 32 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 44 минути
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 45 минути
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 55 минути
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 56 минути
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

УЕФА и КОНКАКАФ поискаха ФИФА да разпредели над 2 милиарда долара

  • Преди 1 час