За броени дни бензинът е поскъпнал с 5 евроцента за литър

Цените на горивата продължават да се увеличават, същевременно хлебопроизводителите предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на основния хранителен продукт.

На този фон от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС върху хляба да бъде намален до нула, предава НОВА.

Само за последните дни бензинът А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър - от 1,63 евро на 14 септември до 1,68 евро днес. При дизела увеличението също е с 5 евроцента - от 1,90 до 1,95 евро за литър. Цената на пропан-бутана остава без промяна - 0,68 евро за литър.

Търговците на горива не очакват поскъпването по бензиностанциите да приключи скоро.

След обявеното от правителството временно премахване на акциза върху пропан-бутана от бранша предлагат да бъде обсъдена и допълнителна мярка за домакинствата - възстановяване на ДДС за определено количество закупено гориво.

Според примерна сметка при зареждане на пропан-бутан за 18,62 евро акцизът представлява 2,63 евро. При отпадането му сумата би била 15,99 евро.