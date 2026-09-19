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Икономика

За броени дни бензинът е поскъпнал с 5 евроцента за литър

За броени дни бензинът е поскъпнал с 5 евроцента за литър
Pixabay

Хлебопроизводителите предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на хляба

Цените на горивата продължават да се увеличават, същевременно хлебопроизводителите предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на основния хранителен продукт.

На този фон от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС върху хляба да бъде намален до нула, предава НОВА.

Само за последните дни бензинът А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър - от 1,63 евро на 14 септември до 1,68 евро днес. При дизела увеличението също е с 5 евроцента - от 1,90 до 1,95 евро за литър. Цената на пропан-бутана остава без промяна - 0,68 евро за литър.

Търговците на горива не очакват поскъпването по бензиностанциите да приключи скоро.

След обявеното от правителството временно премахване на акциза върху пропан-бутана от бранша предлагат да бъде обсъдена и допълнителна мярка за домакинствата - възстановяване на ДДС за определено количество закупено гориво. 

Според примерна сметка при зареждане на пропан-бутан за 18,62 евро акцизът представлява 2,63 евро. При отпадането му сумата би била 15,99 евро.

Търговците обаче не очакват подобна мярка да бъде приложена и за бензина и дизела.

„Акцизът е по-голяма ставка в цената на горивото, така че едва ли държавата ще може да посегне на най-масовото гориво - дизела“, коментира Николай Николов, който е собственик на верига бензиностанции.

Междувременно в пакета от правителствени мерки е предвидена и еднократна помощ от 50 евро през октомври за над половин милион души с ниски доходи. Този път няма да има изискване получателите да притежават автомобил.

„Видя се, че независимо от предварителните ни очаквания да достигнем до по-широк кръг лица, изискването да имат автомобил затрудни достъпа и не достигнахме до достатъчен брой лица, които да могат да получат подкрепата“, обясни социалният министър Наталия Ефремова.

На този етап през ноември не се предвижда втори транш на т.нар. инфлационен чек.  

„През ноември ще се изплатят коледните добавки, за да са достатъчно рано. Считам, че с тези два разхода, единият от които извънреден, тъй като инфлационният чек е извънреден, покриваме инфлацията за най-бедното население“, заяви Ефремова.

По думите на социалния министър комбинацията от директната подкрепа за хората с най-ниски доходи и мерките за транспортния и земеделския сектор трябва да помогне за ограничаване на натиска върху цените на основните хранителни продукти.

 

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