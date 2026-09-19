Атанас Фурнаджиев влезе в управата на световния биатлон

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев влезе в Изпълнителния борд на Международния съюз по биатлон (IBU). Словенецът Тим Фарчник беше избран за президент на IBU, след като нямаше други кандидати. Изборите се проведоха на Конгреса в Берхтесгаден, Германия.

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Атанас Фурнаджиев пое управлението на българския биатлон на 23 юни 2022 година от легендата Екатерина Дафовска. Той е част и от Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз (БФС), а беше и вицепрезидент по време на последните години от управлението на Борислав Михайлов.

Фурнаджиев и част от ръководството на Български олимпийски комитет (БОК), а от 2002 г. досега главен изпълнителен директор на фирмите в групата на Мото-Пфое.