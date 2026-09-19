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Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен

Шофьор пострада тежко, след като се блъсна в самолет на летището в Мюнхен
АР/БТА

Инцидентът е станал около 3:00 ч. местно време тази сутрин

Шофьор на служебен автомобил е пострадал тежко, след като колата се е блъснала в самолет на летището в Мюнхен, съобщи ДПА, позовавайки се на полицията.

Инцидентът е станал около 3:00 ч. местно време тази сутрин. Автомобилът е бил на фирма за почистване. След като се е ударил в паркирания самолет, той се е блъснал и в подвижна стълба за качване на пътници.

На борда на самолета и в близост до него не е имало хора. Шофьорът е бил единственият пострадал. Той е откаран в болница с медицински хеликоптер.

Самолетът е бил паркиран извън основната зона на летището и не е бил подготвян за полет. Според първоначалните данни причината за катастрофата вероятно е здравословен проблем, който е засегнал водача.

Полицията започна разследване, което трябва да изясни точните обстоятелства около инцидента.

От полицията уточниха, че няма опасност за други хора и че случилото се не е довело до нарушения в работата на летището.

Инцидентът е станал в часовете, в които в Мюнхен е в сила забрана за редовни нощни полети – между полунощ и 5:00 ч. местно време.

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