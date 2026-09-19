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Бленджини предупреди: Чака ни много тежък мач с Германия

Бленджини предупреди: Чака ни много тежък мач с Германия
БТА

Трябва да запазим нивото от двубоя с Полша колкото се може по-дълго, отсече италианецът

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че Германия има различен състав от световното през миналата година и предстои тежък мач. „Лъвовете" победиха този съперник с 3:0 по пътя към сребърните медали във Филипините, но това не е гаранция за нов успех.

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„Основното нещо в мача срещу Германия ще бъде да запазим възможно най-дълъг период на време това ниво на представяне, което казахме срещу Полша. Да, наистина играхме с германците миналата година на световното и ги победихме, но от тогава мина много време", предупреди Бленджини.

„Дори и да се срещнеш в рамките на един турнир с един отбор два пъти, то е различно, камо ли да срещнеш съперник след година. Те направиха някои промени в сравнение с миналата година и играят много добре на това европейско. Чака ни тежък мач", допълни италианецът.

 

 

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