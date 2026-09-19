Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона разкри, че за първи път в историята си регистрира приходи от над 1 милиард евро в рамките на един сезон. През изминалата кампания 2025/26 в хазната на каталунците са постъпили 1,06 млрд. Въпреки това испанският шампион завършва финансовата година на загуба с 18 милиона евро.

Барселона разби Расинг със 7:2 и постави нов клубен рекорд

На „Камп Ноу" очакват сезон 2026/27 да счупи рекорда със €1.195 милиарда евро. Клубът смята, че допълнителни 60 млн. евро ще влязат в касата от това, че тимът ще играя изцяло на реконструирания и разширен „Камп Ноу". Очаква се обаче и увеличение на разходите със 111 млн. евро, а Барса се надява да завърши годината на плюс 1 млн.

„Флик ръководи страхотно отбора. Заедно се стремим да спечелим всичко: Ла Лига за трети пореден път, Купата на краля, Суперкупата, но и Шампионската лига. Уверен съм, че можем да го направим. Ние сме най-добрият клуб в света", заяви президентът Жоан Лапорта.