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„Аркутино“ ЕАД с позиция за строителството край плажа: В имота няма картирани дюни

„Аркутино“ ЕАД с позиция за строителството край плажа: В имота няма картирани дюни

Министър Иван Шишков вече разпореди проверка

„Аркутино“ ЕАД излезе с официална позиция по казуса със строителството в района на плаж „Аркутино“. Реакцията на дружеството идва след репортаж на bTV и разпоредената от регионалния министър Иван Шишков проверка.

От компанията заявяват, че сградата, около която възникна спорът, е запазила предишните си параметри. По отношение на изградения басейн от дружеството посочват, че той представлява преместваемо съоръжение и за него има разрешение от Община Приморско.

Според „Аркутино“ ЕАД в имота, в който се намира сградата, няма картирани дюни. От дружеството твърдят, че установените увреждания на сиви дюни са в съседен имот.

От фирмата уточняват още, че именно тя е подала сигнала до Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Проверява се дали строителството отговаря на одобрените проекти

Проверка на място е извършена и от Община Приморско. Според общината специализираната карта не показва наличието на картирани дюни в имота.

Предстои компетентните институции да установят дали извършените строителни дейности отговарят на одобрените проекти.

Междувременно „Аркутино“ ЕАД предлага дюните, които се намират в частните имоти на дружеството, да бъдат прехвърлени на държавата срещу обезщетение.

По случая вече беше разпоредена проверка, която трябва да изясни има ли нарушения при строителството в района.

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