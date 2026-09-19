Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен финал

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева триумфира за втора поредна година на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се проведе на базата на ТК „Фаворит“.

Поставената под номер 1 в схемата българка спечели драматичния финал срещу Лоес Ебелинг Конинг от Нидерландия с 6:3, 6:7(1), 7:6(5). Двубоят продължи 2 часа и 24 минути.

Янева показа по-здрави нерви в решителните моменти. В първия сет тя спечели три поредни гейма след 3:3 и затвори частта с 6:3.

Българката започна отлично и втория сет, като поведе с 3:0. Нидерландката обаче успя да се върне в двубоя и изравни за 5:5. Последва тайбрек, в който Ебелинг Конинг се наложи със 7:1 точки и изпрати срещата в решителна трета част.

Янева допусна пробив още в началото на последния сет, но отговори със силна серия и обърна резултата до 3:1. Впоследствие националката поведе с 5:2 и се доближи до титлата, но съперничката ѝ спечели следващите три гейма и отново възстанови равенството.

Шампионката беше определена след втори тайбрек. Янева изостана с 2:4 точки, но показа характер и стигна до обрат за 5:4. След равенство 5:5 българката спечели последните две разигравания и заслужи трофея.

Това е четвърта титла на сингъл за Елизара Янева от турнири във веригата Women’s World Tennis Tour.

Наградите на призьорките бяха връчени от почетния президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков и турнирния директор Николай Стойчев.