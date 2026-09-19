Елизара Янева защити титлата си в Пазарджик след драматичен финал
Първата ракета на България показа характер и спечели четвъртия си трофей на сингъл от веригата Women’s World Tennis Tour
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева триумфира за втора поредна година на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се проведе на базата на ТК „Фаворит“.
Поставената под номер 1 в схемата българка спечели драматичния финал срещу Лоес Ебелинг Конинг от Нидерландия с 6:3, 6:7(1), 7:6(5). Двубоят продължи 2 часа и 24 минути.
Янева показа по-здрави нерви в решителните моменти. В първия сет тя спечели три поредни гейма след 3:3 и затвори частта с 6:3.
Българката започна отлично и втория сет, като поведе с 3:0. Нидерландката обаче успя да се върне в двубоя и изравни за 5:5. Последва тайбрек, в който Ебелинг Конинг се наложи със 7:1 точки и изпрати срещата в решителна трета част.
Янева допусна пробив още в началото на последния сет, но отговори със силна серия и обърна резултата до 3:1. Впоследствие националката поведе с 5:2 и се доближи до титлата, но съперничката ѝ спечели следващите три гейма и отново възстанови равенството.
Шампионката беше определена след втори тайбрек. Янева изостана с 2:4 точки, но показа характер и стигна до обрат за 5:4. След равенство 5:5 българката спечели последните две разигравания и заслужи трофея.
Това е четвърта титла на сингъл за Елизара Янева от турнири във веригата Women’s World Tennis Tour.
Наградите на призьорките бяха връчени от почетния президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков и турнирния директор Николай Стойчев.