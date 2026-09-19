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Григор Димитров допусна обрат, Дания изравни на България

Григор Димитров допусна обрат, Дания изравни на България
БФ Тенис

Елмер Мьолер и Илиян Радулов ще решат сблъсъка за Купа „Дейвис“

Григор Димитров загуби от Холгер Руне след 6:3, 3:6, 6:7(4) в четвъртия мач между България и Дания в Световна група I на Купа „Дейвис“. Резултатът вече е 2:2 победи, след като по-рано днес Александър Донски и Пьотр Нестеров записаха драматичен успех на двойки срещу Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен.

Така всичко ще се реши от сблъсък между Елмер Мьолер и Илиян Радулов. Крайният победител в двубоя между Дания и България ще се класира за квалификациите за Финалите на Купа „Дейвис" през 2027 г. Загубилият пък ще играе плейоф за оставане в Световна група I от отборния шампионат на планетата за мъже, също през февруари догодина.

Първи сет

В началото на мача Руне печелеше по-лесно подаванията си. Още в първия си сервис гейм Григор трябваше да отразява две точки за пробив, а в третия гейм отново бе опрян до стената от съперника си, но успя да се справи. Хасковлията имаше далеч по-лесен гейм с начален удар малко след това при 2:2 и това му позволи да поведе отново с 3:2 в резултата.

Димитров нанесе своя удар в осмия гейм, в който се сдоби с две поредни точки за пробив при 15:40. Първата ни ракета реализира още първата възможност, дочаквайки търпеливо грешката на Руне - 5:3. Димитров изглеждаше определено по-увереният тенисист на корта в този момент и с гейм на 15 сложи точка на първия сет - 6:3.

Втори сет

Вторият сет започна лошо за Григор, който допусна пробив на нула и набързо изостана в резултата с 0:2, без да вземе точка. В третия гейм обаче Димитров оказа натиск върху датчанина, стигайки до две поредни точки за пробив при 15:40. Руне отрази първата с чудесна къса топка, но при втората допусна двойна грешка и пробивът бе мигновено върнат.

Последва обаче нов слаб сервис гейм за Григор, а Руне с невероятен удар проби на 15, за да поведе с 3:1. Този път звездата на Дания с лекота затвърди пробива и се доближи до изравняването на сетовете при 4:1. Димитров отказваше да се предаде, но Руне бе много убедителен в своите подавания до края на частта и взе втория сет с 6:3.

Трети сет

Решаващата трета част също започна с ранен пробив за Руне, който набързо поведе с 2:0. Григор се опитваше да се държи максимално близо до противника си в резултата, но не успяваше да го затруднява на ретур, а датчанинът се сдоби с нови възможности за пробив в седмия гейм при 4:2. Димитров обаче отговори с четири поредни точки за 3:4. Българинът видимо се измори, но показа характер и върна пробива, когато Руне сервираше за мач - 5:5. 

Драмата продължи, след като мачът влезе в тайбрек, където Димитров и Руне играха много равностойно. Свежестта на 12 години по-младия датчанин обаче си каза думата и той спечели със 7:4 точки.

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