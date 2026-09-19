Илин Димитров: Имаме за цел броят на чуждестранните туристи в България да достигне 8 млн. годишно

Целта на кабинета е броят на чуждестранните туристи, посещаващи България, да се удвои до края на мандата му - от четири на осем милиона годишно, като се запазят и нивата в броя българските туристи, които избират да почиват у нас. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров по време на участието си в Националната среща на държавата, местната власт и бизнеса в туризма "Дълголятие/Гостоприемно море 2026", която се проведе в Историческия музей в Царево.

"От една страна, чужденците ще внасят свежи капитали, а от друга страна, българите трябва да бъдат стимулирани да посещават нашите курорти", каза Димитров, цитиран от БТА.

По думите му, основните туристи, посетили Черноморието ни това лято, са българите - над 65 на сто.

"Все още можем да се насладим на хубавото време по Черноморието. Това е нашата цел, а именно чрез събития и чрез промяната в законите, която планираме, в началото и в края на летния сезон да има по-голяма активност, което да доведе и повече туристи", подчерта министърът.

Димитров съобщи, че окончателните данни за туристическия сезон през това лято ще бъдат обобщени през октомври.

"Данните към момента показват, че сезонът е сходен с миналогодишния. Поради повишаване на цените и други фактори имаме ръст на приходите досега с около 15 до 18 на сто. Но това са постъпления - относно печалбата и как като цяло се е справил бизнесът, ще разберем следващата година, когато бизнесът подаде своите декларации“, посочи министърът.

Той добави, че вероятната разлика с миналогодишния сезон е плюс-минус един процент, а септември тази година е по-силен от миналогодишния.

"Сезонът започна малко по-плахо, по-трудно, но в момента мисля, че няма да отчетем спад. Това е първият ни сезон, откакто сме в еврозоната. Това ще е поле за равносметки", каза Димитров.

Министърът представи и данни на Националния статистически институт за периода януари – юли 2026 година, според които регистрациите на туристи в страната са 5,2 милиона, от които 3 милиона на български и 2,2 милиона на чуждестранни туристи. Средният престой на българските туристи в местата за настаняване е 2,4 нощувки, а на чуждестранните - 3,8 нощувки. Приходите от нощувки на български туристи за периода януари - юли 2026 г. са 360 милиона евро, при ръст от 18,1 на сто, а приходите от нощувки на чуждестранни туристи за същия период са 520 милиона евро, при ръст от 10,5 на сто.

За летния сезон 2026 г. (май - юли) данните сочат общо 3,1 милиона туристи, малко над 11 млн. нощувки и приходи в размер на 627 млн. евро, при ръст от 13 на сто. По данни на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) регистрациите на туристи в места за настаняване от 1 януари до средата на септември 2026 г. са над 7,3 милиона (неокончателни данни), а по прогноза на Министерството на туризма за целия летен сезон (юни - септември) се очакват над 5 милиона регистрации.

Говорейки за следващия летен сезон, министър Димитров посочи, че управленската програма на правителството поставя акцент върху развитието на туризма.

"Имаме добри новини за германския пазар още отсега. Заявените вече 150 000 седалки ще променят коренно картината на сезона. Особеността на германския пазар е, че туристите от Германия идват рано и си тръгват късно", каза той.

По думите му идеята е през 2027 г. сезонът да започне с Великден в началото на май, да продължи с провеждането на песенния конкурс "Евровизия" в Бургас, след което хотелите да не затварят, а да се влезе директно в активния летен сезон.