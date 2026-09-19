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Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето
Стопкадър

Той определи предложената от правителството еднократна помощ от 50 евро като недостатъчна мярка

„Инфлационният чек“ от 50 евро е капка в морето. Това каза депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев пред НОВА Нюз. 

Той определи предложената от правителството еднократна помощ от 50 евро за хората с ниски доходи като недостатъчна мярка на фона на поскъпването на горивата и останалите стоки. 

По думите му, ако бюджетът беше с по-нисък дефицит, държавата би могла да предприеме по-мащабни действия. Като възможност той посочи компенсации за потребителите на масовите бензин и дизел, подобни на прилаганите през 2022 г.

Панев не критикува решението помощта от 50 евро да не бъде обвързана с притежаването на автомобил. Според него от високите цени са засегнати и хората без лични коли.

Депутатът постави въпроса и за работата на особения управител на бургаската рафинерия. Според него държавата трябва да предоставя повече информация за финансовото ѝ състояние и маржовете, при които работи. 

По отношение на предвидената подкрепа за земеделските производители Панев изрази съмнение, че тя ще доведе до съществено поевтиняване на храните. 

Според него по-големият проблем е моделът на българското земеделие. Панев посочи, че субсидирането на площ е дало предимство на зърнопроизводството за сметка на сектори като плодовете и зеленчуците. Той определи като проблем и факта, че страната се е превърнала във вносител на част от тези продукти.

Панев смята, че методиката за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде променена. По думите му възнагражденията трябва да растат, но темпът им трябва да бъде съобразен и с производителността на труда. „За пет години заплатата расте с 86%, производителността – с 13%. България губи конкурентоспособност и това би трябвало да бъде основната тема“, заяви той.

В разговора беше засегнат и случаят „Петрохан“. Панев заяви, че не познава Ивайло Калушев и Ивайло Иванов. Той обясни, че е присъствал на публично събитие, на което са били и двамата, но сред около 50 души, и няма спомен да е разговарял с тях.

По повод обвинението срещу бившия екоминистър Борислав Сандов Панев изрази мнение, че моментът, в който то е повдигнато, поражда политически въпроси.

„Дали Сандов има основания да се притеснява, това ще го каже съдът“, подчерта депутатът. 

За даренията на столичния кмет Васил Терзиев Панев посочи, че според него самият факт на предоставена финансова помощ не доказва съпричастност към последващи действия на получателя. 

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