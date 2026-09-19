България с нови победи на Шахматната Олимпиада

Националните отбори на България при мъжете и при жените постигнаха победи в четвъртия кръг на Шахматната Олимпиада, която се провежда в град Самарканд, Узбекистан. Дамският тим на България се наложи с категоричния резултат от 3,5:0,5 точки срещу Румъния и продължава да бъде един от десетте отбора с максимален актив до момента.

Българките с трета поредна победа на Шахматната олимпиада, мъжете отстъпиха на Китай

Надя Тончева спечели с белите фигури срещу Мируна-Дария Лехач на втора дъска, на трета Белослава Кръстева победи с черните Андрея-Мариоара Козман, а Гергана Пейчева се наложи на четвърта дъска с белите фигури срещу Джемал Овездурдиева. Единственото реми бе фиксирано на първа дъска в партията на играещата с черните Нургюл Салимова с Ирина Булмага.

Преди да победи Румъния, българският отбор се наложи последователно и над Суринам, Португалия и Италия, съответно с 3,5:0,5, 4:0 и 3:1.

Успех с 3:1 точки записа и мъжкият отбор на България, който в днешния ден имаше за съперник Парагвай. За тима, чийто капитан е гросмайстор Кирил Георгиев, това е трети успех след тези над Лихтенщайн и Венецуела, с който те събраха 6 мач-точки. Националите имат и една загуба от Китай, дошла във вчерашния трети кръг.

За победата над Парагвай с по точка допринесоха Момчил Петков, който спечели на втора дъска с черните фигури срещу Антонио Алмирон, както и Мартин Петров, който победи на трета дъска с белите фигури Хуан Себастиан Мелиан. Другите две партии Аркадий Найдич - Гийермо Васкес и Хуан Хайнехен - Кирил Георгиев, завършиха с реми.