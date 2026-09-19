Ботев Пловдив записа трета поредна победа в Първа лига

Ботев Пловдив спечели с 3:0 гостуването си на Септември в София. Победата е трета поредна за „жълто-черните“ в първенството след тези над Арда и Локомотив Пловдив. Самуел Калу вкара два гола за „канарчетата“, а Алберто Салидо отбеляза дебютното си попадение. Домакините завършиха мача с 10 души заради грубо влизане на Едни Рибейро.

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Резултатът бе открит след 26 минути игра след кошмарна грешка в отбраната на домакините. Бранителите на Септември разиграха спокойно в своето наказателно поле преди топката да стигне до Педро Ферейра, който реши да върне към своя вратар. Ферейра обаче не видя, че Салидо е зад гърба му и на практика му асистира.

В началото на втората част Едни Рибейро от Септември бе изгонен с директен червен картон. Нападателят настъпи изключително грубо с бутоните Никола Солдо. Геро Писков не се замисли за секунда и посочи тунела на Рибейро. До края пловдивчани вкараха нови два гола чрез Самуел Калу и събраха 16 точки след 10 кръга.