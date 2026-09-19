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Евгени Симеонов: "Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си

Евгени Симеонов: "Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си
БТА

Според него мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни

"Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си, тъй като по този начин ще се декапитализира, заяви пред БНТ новият особен управител на предприятието Евгени Симеонов.

Според него мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни. Той посочи, че рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.

По отношение на мерките на правителството заради високите цени на горивата, Симеонов посочи, че намаляването на акциза на пропан-бутана е много добра мярка, защото той се използва от най-уязвимата част от обществото.

Според Симеонов причината цената на дизела да е висока днес в Европа и САЩ е спирането на износа от Русия след атаките с дронове срещу рафинериите. Това е и причината американският президент Доналд Тръмп да призове за спиране на ударите по енергийната инфраструктура.

Особеният управител на „Лукойл“ каза, че компанията работи на минимална надценка и според него българският потребител не е натоварен с допълнителна цена заради печалбата на дружеството.

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