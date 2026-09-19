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Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"

Мая Манолова: Час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност"
БТА

Предишните правителства "буквално изпуснаха цените", смята Манолова

Новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви днес, че час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност".

Манолова каза пред БНТ, че бързо ще бъдат направени промени в законодателството, така че да се развържат ръцете на Комисията за защита на потребителите при значителни отклонения от "справедливата цена".

"Когато вериги продължават да продават значително над справедливата цена, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции. Това, което смятам, е - още в първия момент, в който станат ясни справедливите цени за ключови и важни за домакинствата въпроси, да направим едно табло на истината, една табло на срама, в което - по магазини, по продукти, по търговски вериги да е ясно къде се продава много над справедливата цена. И ако тази мярка, този репутационен натиск не сработи, тогава ще трябва да се въвеждат и прилагат санкции. Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели", посочи Манолова.

По думите на новия председател на КЗП предишните правителства "буквално изпуснаха цените".

"Цени, които се вдигнаха много преди влизането в еврото и даже преди решението за влизане в еврото, надценки, които според КЗК в търговските вериги стигат до 80–90%, над 100%", посочи тя.

"В момента правомощията на органите, включително и на КЗП доскоро, беше да провери дали последното увеличение е икономически обосновано. Това, че веригите продават с 93% надценка млечни продукти и го правят отдавна, още преди влизане в еврозоната, не подлежи на контрол. Законодателството не го санкционира", каза Манолова.

Манолова подчерта, че инициативата "Кошница с грижа" се е оказала "подигравка от страна на веригите с българските граждани".

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