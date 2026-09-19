Новини
Търси
Подкаст
Спорт

България загуби епичния дуел с Дания за Купа „Дейвис”

България загуби епичния дуел с Дания за Купа „Дейвис”

Илиян Радулов не успя да се противопостави на Елмер Мьолер в решителния пети мач

Илиян Радулов загуби решаващия пети сблъсък по оста България - Дания и с това родината ни ще се бори през следващата година за оставането си в Световна група I за Купа „Дейвис”. 

Григор Димитров допусна обрат, Дания изравни на България

Втората българска ракета трябваше да срещне значително по-предноранкирания Елмер Мьолер, с когото предложиха здрава битка. Датчанинът бе по-стабилен във важните моменти и стигна до фундаменталната победа след 6:2, 6:4.

По този начин националният ни отбор отстъпи с 2:3 успеха на датска земя в Хилерьод. Победите за България дойдоха от Григор Димитров на сингъл във вчерашния ден срещу Мьолер и по-рано днес от Пьотр Нестеров и Александър Донски на двойки. Радулов инкасира две загуби, Димитров загуби драматично от Холгер Руне.

България беше в състав Григор Димитров, Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Капитан на тима е Валентин Димов. 

 

Още по темата

България и Дания завършиха първия ден с равенство за Купа „Дейвис“

България и Дания завършиха първия ден с равенство за Купа „Дейвис“

Григор Димитров даде аванс на България срещу Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров даде аванс на България срещу Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров все по-близо до завръщане в топ 100

Григор Димитров все по-близо до завръщане в топ 100

Донски и Нестеров спечелиха велика драма и изведоха България напред срещу Дания

Донски и Нестеров спечелиха велика драма и изведоха България напред срещу Дания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

Водещи

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 5 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 12 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 17 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 24 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 40 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 50 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 1 час
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа
Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

  • Преди 2 часа
Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

  • Преди 2 часа