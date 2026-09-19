България загуби епичния дуел с Дания за Купа „Дейвис”

Илиян Радулов загуби решаващия пети сблъсък по оста България - Дания и с това родината ни ще се бори през следващата година за оставането си в Световна група I за Купа „Дейвис”.

Григор Димитров допусна обрат, Дания изравни на България

Втората българска ракета трябваше да срещне значително по-предноранкирания Елмер Мьолер, с когото предложиха здрава битка. Датчанинът бе по-стабилен във важните моменти и стигна до фундаменталната победа след 6:2, 6:4.

По този начин националният ни отбор отстъпи с 2:3 успеха на датска земя в Хилерьод. Победите за България дойдоха от Григор Димитров на сингъл във вчерашния ден срещу Мьолер и по-рано днес от Пьотр Нестеров и Александър Донски на двойки. Радулов инкасира две загуби, Димитров загуби драматично от Холгер Руне.

България беше в състав Григор Димитров, Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Капитан на тима е Валентин Димов.