Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция за камиони

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, информират от Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи в информация за трафика към 18:00 часа.

Нормален е трафикът на граничните преходи и пунктове с Гърция, Румъния, Северна Македония и Сърбия.

На границата с Гърция през преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния от юли т. г. временно са преустановили работа фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов-Зимнич поради ниското ниво на река Дунав.