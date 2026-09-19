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Сблъсъци по време на протест срещу мигрантите в Хага

Сблъсъци по време на протест срещу мигрантите в Хага
AP/БТА

Демонстрантите хвърляха коктейли “Молотов” по полицията

Полицията в Хага днес разпръсна забранена демонстрация на крайнодесни екстремисти, съобщи холандската информационна агенция АНП.

Участниците в протеста скандираха лозунги срещу мигрантите и миграционната политика на правителството и призоваваха за насилие срещу евреите.

Демонстрантите хвърляха коктейли “Молотов” по полицията.

Градската администрация обяви извънредно положение, а няколко демонстранти бяха арестувани.

Министърът на правосъдието Давид ван Вал осъди атаките срещу полицията и издигането на крайнодесни екстремистки лозунги.

Организацията, работеща под мотото “Ние сме народът” (Wij Zijn Het Volk), свика митинга срещу миграцията в Нидерландия, информира БТА.

 

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