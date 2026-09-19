Черно море оцеля в Кърджали с човек по-малко

Арда Кърджали и Черно море завършиха 1:1 в мач от десетия кръг на Първа лига. „Моряците“ завършиха срещата с човек по-малко, след като Живко Атанасов беше изгонен за втори жълт картон в 88-ата минута. В края на мача домакините имаха и сериозни претенции за дузпа, които обаче бяха подминати от съдиите.

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Арда създаде първото по-сериозно положение в мача в 22-ата минута. Пред Преслав Бачев се откри повече пространство, след което последва удар, но Дамян Христов беше на мястото си и спаси. Черно море поведе с 1:0 в 71-ата минута. Мигел Барандаш изрита топката, след което се получи рикошет, а топката се озова на пътя на Георги Лазаров, който отблизо не пропусна да вкара във вратата на Господинов за 0:1. Футболистите на Арда имаха претенции за засада, но ВАР потвърди редовността на попадението.

Арда успя да изравни резултата почти веднага в 74-ата минута. Светослав Ковачев центрира в наказателното поле на Черно море, където Антонио Вутов беше изпуснат и отблизо успя да вкара топката във вратата на Христов. Черно море остана с човек по-малко на терена, след като Живко Атанасов бе изгонен за втори жълт картон в 88-ата минута, след като извърши нарушение срещу Атанас Кабов.