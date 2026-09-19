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България отпадна от европейското първенство по волейбол

България отпадна от европейското първенство по волейбол

Германия направи паметен обрат в София от 0:2 гейма

Българският национален отбор по волейбол допусна болезнена загуба от Германия с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 11:15) и отпада от европейското първенство на осминафиналите. Сребърните медалисти от световното преди една година поведоха с 2:0, но бавно и методично съперникът обърна мача.

Нашите изиграха много стабилна първа част, която затвориха с - 25:21, а във втората повториха същия резултат, след като през цялото време контролираха нещата.

В третия гейм обаче германците увеличих риска на сервис, а нашите допуснаха повече грешки - 25:19. Германия продължи да вдига нивото си и през цялото време водеше в четвъртата част. Нашите скъсиха разликата в края, но загубиха с 23:25. 

Тайбрекът премина равностойно, както и целия мач, но надлъгването беше в полза на германците.

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Александър Николов се загуби след втория гейм, но въпреки това завърши мача като най-резултатен с 23 точки. Ерик Рьорс реализира най-много за Германия с 20.

„Лъвовете” финишираха на трето място в група B, след като записаха четири победи и една загуба. Германия завърши на втората позиция в група D. Бундестима също имаше четири победи и едно поражение. Загубата дойде от Франция в последния кръг. Германците ще бъдат без титулярния си разпределител Йоханес Тиле и посрещача Мориц Карлицек .

България и Германия играха за последно в групите на световното първенство във Филипините през миналата година. „Трикольорите” победиха с 3:0, като първият гейм завърши 40:38 в наша полза.

България: Симеон Николов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: Джанлоренцо Бленджини

Германия: Ян Цимерман, Ерик Рьорс, Тобиас Бранд, Моритц Райхaрт, Тобиас Крик, Антон Бреме - Рубен Шот-либеро

Старши треньор: Масимо Боти

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